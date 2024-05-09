駐立陶宛台灣代表處改台北？綠委：全方面實質外交才重要
立陶宛本月中舉行大選，當地媒體報導指出，爭取連任的總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）主張「駐立陶宛台灣代表處」應比照國際慣例改用「台北」，對此民進黨立委陳冠廷今（9）日表示，此提議在立陶宛國內有不同意見，認為「實質外交」才是最重要，尊重未來立陶宛考量，盼彼此能以對等、互惠方式，持續深化交流。
記者陳威叡／台北報導
對於立陶宛總統瑙塞達表示，考慮將「駐立陶宛台灣代表處」比照國際慣例改用「台北」，對此陳冠廷表示，這項提議在立陶宛國內也有不同意見，包含立陶宛總理希莫尼特（Ingrida Šimonytė）也認為此舉不宜，更將傷害民主國家的聲譽。
陳冠廷指出，台灣應該專注在實質上外交交流，包含科技、技術、文化、觀光教育等，全方面「實質外交」才是最重要的，尊重立陶宛未來領導階層的考量，希望都可以彼此對等、互惠的方式，持續深化與台灣的交流。
陳冠廷指出，歐洲價值安全研究中心執行長楊達（Jakub Janda）曾說，立陶宛與台灣建立政治關係是正確的決定，尤其捷克和立陶宛是台灣在歐洲最好的朋友，政治聯繫和經濟聯結的增加是一個正面的訊號，立陶宛也正從與台灣的關係中受益。如果立陶宛因為中國極權政權的要求而降級台灣在維爾紐斯的外交辦事處名稱，那將是一種綏靖行為，更證實中國共產黨可以迫使民主國家屈服。