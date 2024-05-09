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駐立陶宛代表處恐更名！藍委示警：與8年前這事相似、藏更深角力

▲國民黨立委李彥秀說，我駐立陶宛代表處恐更名台北，與8年前的「甘比亞事件」相似。（圖／記者葉政勳攝，資料照）
▲國民黨立委李彥秀說，我駐立陶宛代表處恐更名台北，與8年前的「甘比亞事件」相似。（圖／記者葉政勳攝，資料照）

記者林怡昕／台北報導

立陶宛即將於本月中舉行大選，爭取連任的總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）表示，我方代表處應該比照國際慣例改用「台北」，外交部表示「尊重立國內部各方意見的表達」。對此，國民黨立委李彥秀今（9）日示警，這與八年前的「甘比亞事件」頗有相似之處，是中國大陸利用「精準打擊」對520演說施壓？還是背後隱藏更深層的「大國角力」賽局？恐怕不是一句「尊重」與「共識」就能輕描淡寫的帶過。

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李彥秀指出，立陶宛總統瑙塞達日前表示可能改變「駐立陶宛台灣代表處」名稱，以穩定對中國大陸關係，我國駐立陶宛代表處可能遭更名回「台北」，相對於大張旗鼓對徐巧芯提告，外交部昨天輕描淡寫的回應「尊重立陶宛內部各方意見的表達，這是民主國家常態。」

李彥秀回憶，2021年7月，吳釗燮在發布會上稱，將在立陶宛首都設立「駐立陶宛台灣代表處」，更能讓歐洲朋友清楚明白，我們代表的是 2,350 萬名台灣人，意義非常重大」，立陶宛也是我國「唯二」以台灣為名的駐外代表處，另一個則是東非，未獲得國際普遍承認的索馬利蘭。

李彥秀提及，當時，美國在台協會（AIT）也發布正式聲明「支持蔡英文政府的這一舉動」，顯然，立陶宛選在在520前十天，大動作更改我代表處名稱，立陶宛背後的壓力，顯然不僅是針對即將上任的賴清德，以及就職演說，更是箭指背後的美國，這讓人想起8年前的「甘比亞事件」。

李彥秀回憶，馬英九任內推動「活路外交」，以柔性、釋出善意方式，避免與中國大陸在外交上進行對抗，爭取台灣的國際外交空間，在此默契下，雙方互不挖邦交國，也避免在外交上採取刺激的作法，2013年時任甘比亞總統賈梅宣布基於「國家戰略利益」，決定和中華民國斷交，並試圖與對岸建立正式外交關係，但中共基於兩岸「默契」，遲遲未與甘比亞建立。

李彥秀續指，直到2016年1月16日蔡英文當選總統，2016年3月17日，中共與甘比亞復交，當時，就被認為是針對蔡英文520就職演說，八年前的「甘比亞事件」，與八年後的「立陶宛更名」頗有相似之處。

李彥秀質疑，更名傳言，究竟是立國總統瑙塞達的個人意願？中國大陸利用「精準打擊」對520演說施壓？還是背後隱藏更深層的「大國角力」賽局？恐怕真的不是一句「尊重」與「共識」就能輕描淡寫的帶過。

「台灣要當棋手？還是棋子？繼續逢中必反？還是等距外交？」李彥秀認為，恐怕才是賴清德與國安外交團隊必須要有的「戰略思維」。

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