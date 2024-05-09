駐立陶宛代表處恐更名！藍委示警：與8年前這事相似、藏更深角力

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李彥秀回憶，2021年7月，吳釗燮在發布會上稱，將在立陶宛首都設立「駐立陶宛台灣代表處」，更能讓歐洲朋友清楚明白，我們代表的是 2,350 萬名台灣人，意義非常重大」，立陶宛也是我國「唯二」以台灣為名的駐外代表處，另一個則是東非，未獲得國際普遍承認的索馬利蘭。
李彥秀提及，當時，美國在台協會（AIT）也發布正式聲明「支持蔡英文政府的這一舉動」，顯然，立陶宛選在在520前十天，大動作更改我代表處名稱，立陶宛背後的壓力，顯然不僅是針對即將上任的賴清德，以及就職演說，更是箭指背後的美國，這讓人想起8年前的「甘比亞事件」。
李彥秀回憶，馬英九任內推動「活路外交」，以柔性、釋出善意方式，避免與中國大陸在外交上進行對抗，爭取台灣的國際外交空間，在此默契下，雙方互不挖邦交國，也避免在外交上採取刺激的作法，2013年時任甘比亞總統賈梅宣布基於「國家戰略利益」，決定和中華民國斷交，並試圖與對岸建立正式外交關係，但中共基於兩岸「默契」，遲遲未與甘比亞建立。
李彥秀續指，直到2016年1月16日蔡英文當選總統，2016年3月17日，中共與甘比亞復交，當時，就被認為是針對蔡英文520就職演說，八年前的「甘比亞事件」，與八年後的「立陶宛更名」頗有相似之處。
李彥秀質疑，更名傳言，究竟是立國總統瑙塞達的個人意願？中國大陸利用「精準打擊」對520演說施壓？還是背後隱藏更深層的「大國角力」賽局？恐怕真的不是一句「尊重」與「共識」就能輕描淡寫的帶過。
「台灣要當棋手？還是棋子？繼續逢中必反？還是等距外交？」李彥秀認為，恐怕才是賴清德與國安外交團隊必須要有的「戰略思維」。