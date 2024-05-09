畫面曝！張榮興爆同桌「角頭」吃魚翅 黃清源因槍砲案3天前遭逮
北市警局長張榮興今（9）日遭爆料，在去年曾與青山宮主委、「芳明館」角頭黃清源，在在北市中山區「上品魚翅」進行晚宴，密會長達2小時，引發外界質疑，張榮興稍早也親上火線召開記者會回應，強調是應議員陳政忠之邀赴約，屬於偶遇，事後也將此事上報警政署。不過，巧合的是，本月6日才將黃清源拘提到案，全案依照槍砲、妨害自由等罪送辦。
記者孫唯容／綜合報導
張榮興表示，當天是受到議員公務邀請警政及民政部門公務餐會，「事前並不知悉黃清源會出席該餐會，惟餐會中偶遇青山宮黃清源及其夫人」，過程中市議員主動協調民政部門主辦青山王祭相關活動，並要求宮廟團體應配合警方安全維護措施，避免暴力事件發生。
張榮興指出，警察人員出席一般婚喪喜慶，正當社交場所聚會時，巧遇特定對象時，因事前並不知情，自無須申請核准接觸，由於本案巧遇黃清源，事後也有依規定陳報警政署核備。
台北市警局也強調，局長張榮興是因市議員邀請出席，事前並不知情，為第一次偶遇黃清源，事後除青山王祭勤務外，未再與黃清源接觸交往。另外、，黃清源2022年間因涉及槍砲案，北市警局刑事警察大隊已在本月6日於桃園機場執行拘提到案，並同步動員50名警力，同步拘提3名共犯到案，及至芳明館據點等10處場所搜索，詢後依槍砲彈藥刀械管制條例、妨害自由等罪移送台北地檢署偵辦。