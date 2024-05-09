北市警察局長張榮興遭爆與角頭餐敘！蔣萬安：依法、依規定辦理

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媒體詢問，未來會下令說就是局處首長不可以跟這個黑道有任何關聯嗎？蔣萬安說，其實警政署都有對於警察同仁飲宴做相關的規範，依照規定，都會來要求，只要依法、依規定程序來辦理，我們該怎麼做就怎麼做。
媒體問會覺得這個張榮興這方面有道德瑕疵？應不應該下台？蔣萬安強調，這個都會有相關的規定，就是照規定，依法來看待這件事情。
北市警局新聞稿回應指出，針對媒體報導張榮興去年5月26日疑與特定對象接觸交往案，經查當天是受台北市議員邀警政及民政部門公務餐會，事前並不知悉黃姓主委出席餐會。市警局表示，張榮興在餐會偶遇青山宮黃姓主委及其妻子，議員在過程中主動協調台北市民政部門主辦青山王祭相關活動，並要求宮廟團體應配合警方安全維護措施，避免發生暴力事件。
市警局指出，依警政署「警察人員與特定對象接觸交往規定加強執行計畫」，警察出席一般婚喪喜慶，正當社交場所聚會，巧遇特定對象時，因事前不知情，自無須申請核准接觸。
市警局表示，張榮興巧遇黃姓主委，事後依規定陳報警政署核備，張榮興是因議員邀請出席餐會，事前不知情，且是第1次偶遇，事後除青山王祭勤務，未與黃姓主委接觸交往。
警方指出，黃姓主委在民國111年間因涉及槍砲案，台北市警局刑事警察大隊今年5月6日在桃園機場執行拘提到案，並執行10處場所搜索，警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌把人移送台北地檢署偵辦。市警局強調，打擊犯罪、掃黑制暴是不變決心，絕不容許幫派藉宮廟活動發展勢力、危害社會治安。