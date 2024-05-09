張榮興掌警政署呼聲高！曾任台南警界多項要職 與賴清德交情深厚
新任總統賴清德520將就任，內閣名單備受議論，北市警局長張榮興可能接掌警政署長寶座呼聲高，不過今（9）日他卻遭爆料，曾與青山宮主委、芳明館角頭黃清源共赴中山區魚翅餐廳用餐，引發外界質疑。據了解，張榮興警界資歷完整，曾歷任台南縣市升格6都前後的警界要職，與賴清德相識多年有交情。
記者孫唯容／綜合報導
面對爭議，張榮興稍早親上火線指出，會與黃清源碰面全是「巧遇」，當天是接受議員陳政忠邀請，出發前去之前僅知受邀名單有警政及民政單位，認知是「公務聯誼」，去了才知道黃清源及其夫人，過程中議員主動協調民政部門主辦青山王祭相關活動，自己餐會中也要求黃姓主委應配合警方維安，避免暴力事件，事後除了青山王祭勤務之外，沒有再與黃姓主委接觸、交往。
520賴清德就任在即，相關人事話題滿天飛，張榮興也表示，自己直言「位置不重要，自己的名譽、清白最重要」，警察爆料的文化讓人覺得不可取，不過面對媒體詢問面對「今天的爆料是否會覺得和警政署長大位有關？」張榮興表示，「我覺得不無可能。」
據了解，張榮興從警資歷豐富，曾歷任台南縣市升格6都前後的警界要職，包括永康、新營、佳里、麻豆等分局的分局長，也在台南市警局保安科、督察室、秘書室等服務過，和新任總統賴清德相識多年、有交情。