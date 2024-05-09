范冰冰遭中國封殺！打入百億貴婦圈私會劉嘉玲密友 改當新香港人
范冰冰曾簽下「陰陽合約」逃漏稅，遭到中國大陸娛樂圈封殺、演藝事業全面停擺；後來轉往好萊塢發展拍攝女同志電影《Green Night》，還與連恩尼遜一起演出《疾凍救援2》。如今，又傳出她疑似定居香港，與多名富婆頻繁聚餐，還拜訪呂良偉身家百億老婆、劉嘉玲密友楊小娟，積極拓展香港娛樂圈人派。
記者黃雅琪／綜合報導
今年42歲的范冰冰揮別「逃漏稅」風波，近年積極向海外拓展事業版圖；綜合港媒報導指出，范冰冰頻繁現身香港、出席上流社會晚宴聚會，除夕夜還與父母搭遊艇欣賞維多利亞港夜景，疑似已經定居在香港。
不僅如此，范冰冰與多位香港富太太關係緊密，像是城中富商劉鑾雄（大劉）太太甘比（陳凱韻），兩人認識十多年交情匪淺，范冰冰曾稱對方：「我的香港閨密！」透露私下吃飯聚餐總有聊不完的話題。
4月時，范冰冰還去拜訪呂良偉身家百億老婆楊小娟的豪宅，值得注意的是，楊小娟與關之琳、劉嘉玲、甄子丹都是密友，在圈內人脈廣闊，顯見范冰冰積極拓展香港娛樂圈人派的企圖心，被認為她是想做一名「新香港人」重新開始。
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