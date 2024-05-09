卸任金管會主委後動向！傳黃天牧將接台灣金董事長　財部最新回應

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也就是說，財金部會官員離職後，受限「旋轉門條款」，3年內不能到私人民營金融機構，因此，國營事業及轄下周邊單位成為卸任官員的唯一出路，像是台灣銀行、土地銀行、中國輸出入銀行或證交所、櫃買中心、期交所、集保中心、保發中心等。
過去也確實有不少卸任財金官員轉任到國營金融機構或財金部會轄下週邊單位。以台灣金、台灣銀行歷任董事長來說，張秀蓮與李紀珠兩人都是從金管會副主委轉任過去，劉燈城及曾銘宗則是從財政部次長轉任過去。而現任台灣銀行董事長呂桔誠曾是財政部長，現任台灣金董事長沈榮津，原本是行政院副院長、前經濟部長，後來空降至台灣金，還遭到市場質疑。
另外，曾銘宗後來又出任金管會主委，在卸任主委後，連續擔任2屆國民黨不分區立法委員，直到今年1月才卸下立委身分，再度重返金融圈，受延攬加入富邦金，出任富邦金副董事長。
如今，由於沈榮獲東元電機提名獨董，在「產金分離」原則下，他也已向財政部請辭，並將於5月18日離職，市場也早已盛傳即將卸任的金管會主委黃天牧，有可能接下台灣金董事長一職，但都未被證實。對於台灣金董座人事傳聞，財政部次長阮清華今日接受《NOWnews今日新聞》採訪時，他表示「未曾聽說此一任命」。