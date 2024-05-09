江啟臣提這兩招避洩密！遭綠委嘲自家人都看不下去 徐巧芯這樣說
國民黨立委徐巧芯近日踢爆，我國和捷克簽訂援助烏克蘭密約，相關金流恐無法被監督，更直接曝光台捷密約，遭外交部提告洩密，昨天資深國防外交委員會立委江啟臣受訪時稱，當立委收到國防外交的機密文件，有質疑或不清楚的地方時，可以找「不公開的指定地點說明」或「召開秘密會議」，遭綠委解讀自家人都看不下去。對此，徐巧芯稍早回應，「江啟臣也是在幫我說話」，江可能沒有描述很清楚，可以再去找江一次。
記者林怡昕／台北報導
徐巧芯日前曝光台捷密約，直指我國援烏專案透過第三方捷克，將援助金額轉入烏克蘭，但金流無法被監督，且恐有介入捷克內部政治疑慮，遭外交部提告洩密，不過徐也提出新事證，直指捷克外交部期刊已經都公佈台灣援烏內容，質疑「外交部告洩密，要告我哪一點？」
昨天江啟臣受訪時也談到，當立委收到國防外交的機密文件，有質疑或不清楚的地方，他會先請部會到「不公開的指定地點」跟他說明，或是提議國防外交委員會召開「秘密會議」，卻遭綠委嘲諷連自家人都看不下去。
對此，徐巧芯今天出席外交國防委員會，對於綠委說法？徐巧芯回應，「江啟臣也是在幫我說話」，江可能沒有描述很清楚，可以再去找江一次。
徐巧芯也說，有關潛艦國造的事情，國民黨立委馬文君也是在私人空間裡面談，結果竟然說馬洩密，難道在秘密空間討論，碰到弊案揭發出來時，他們就不會有訴訟嗎？這只是吳釗燮單方面說法，下周國防委員會召委會排吳釗燮來備詢，到時候大家想看的都可以看。