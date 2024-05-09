日本「這座島」離台灣最近！蘇澳2小時就到　連垃圾車音樂都一樣

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與那國島為日本最西端的島嶼，歸屬於沖繩縣八重山郡與那國町，目前島上居民不超過2000人。與那國島和沖繩縣政府距離500公里，和位於東京的日本中央政府更是距離達2000公里，但和台灣卻僅相隔108公里，尤其天氣好的時候，還能島嶼最西端看到台灣東部山脈，宜蘭蘇澳舊蘇花公路也能看見那國島的島影。
與那國島和台灣的關係
由於與那國島和台灣距離非常近，與那國島居民時常赴台就醫、就學。1982年與那國島和花蓮市締結為姊妹都市，每年都會有島上學生至花蓮學校進行寄宿交流活動，2020年新冠肺炎疫情嚴重時，花蓮市還向與那國島發送口罩等醫療援助物資。
現在台灣人若是想登上與那國島，必須先搭飛機前往那霸或石垣機場，再轉乘國內線航班到島上。但2023年7月4日，時任立法院院長游錫堃為了促進兩地關係與觀光發展，試辦與那國島和宜蘭蘇澳港的船舶直航，航程不到2小時就抵達，今年計畫進行2次「高速交通船」往返試航，日本政府也規劃未來將在港口增設海關、稅關等出入境設施，做好開闢定期航線的準備。
垃圾車音樂都一樣
有趣的是，台灣雖然和與那國島不同國家，但彼此間也有許多相似之處。其中，與那國島的垃圾車音樂居然和台灣如出一轍，皆是使用節奏輕快的世界名曲〈給愛麗絲〉，讓不少台灣人一聽覺得熟悉無比；此外，與那國島和台灣雙北市一樣，規定倒垃圾必須使用專屬垃圾袋。