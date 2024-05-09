全聯母親節好粉嫩！「7款玫瑰花甜點」39元起開吃 內餡有花瓣醬
迎接溫馨母親節，全聯5月10日起開跑「花漾甜點節」，推出7款玫瑰花甜點，風味靈魂來自屏東在地小農的玫瑰農場，以自然草生栽培方式種植的食用有機玫瑰花瓣，精心調配的獨家配方的玫瑰花瓣醬入餡，每一款玫瑰風味甜點售價39元至99元，百元以內品嚐粉嫩花系甜點。
記者鍾怡婷/綜合報導
全聯5月10日起至6月13日推出「花漾甜點節」，包括「玫瑰天使捲」的鬆軟戚風蛋糕，加上法國鮮奶油打成的乳霜餡，搭配玫瑰覆盆子內餡，售價99元；「玫瑰泡芙」以法國鮮奶油乳霜融合玫瑰覆盆子內餡，酸甜平衡，只要89元；「玫瑰蛋糕捲」漸層粉嫩的戚風蛋糕，夾入玫瑰奶霜，售價49元。
「玫瑰雙餡半月燒」，則是和銅鑼燒一樣有著鬆軟外皮，內餡採用有機玫瑰花瓣製成玫瑰花瓣醬，結合濃郁蜂蜜，綻放花香與果香，每份售價69元。
涼夏也想來點浪漫氛圍，推薦將經典小吃注入新意的「玫瑰涼果子」售價59元；最吸睛的「玫瑰綠豆糕」，造型是整朵玫瑰花，並且選用屏東有機小農玫瑰花瓣醬融入綠豆黃製成內餡，一顆接一顆，教人停不了口，每份售價42元；「玫瑰奶酪」以鮮奶酪搭配玫瑰花凍，入口宛如漫步玫瑰花園，39元就能品嘗到玫瑰浪漫風味。
此外，7-11即日起至5月10日推出「布蕾彩虹蛋糕」，吸睛繽紛4層蛋糕體夾入焦糖布丁內餡，搭配進口鮮奶油綿密化口，每顆3.5吋、售價199元，5月10日前可到門市預訂，5月14日前皆可就近到店領取，小巧尺寸適合小家庭慶祝擁有大大儀式感。