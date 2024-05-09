媽媽15年前輕生！母親節前夕求售彰化3樓透天　屋主開價被讚超佛

鍾小平告柯文哲魚果市場改建圖利　中工喊告！首解釋追加49億算法

▲台北市議員鍾小平等人今（9）至地檢署按鈴，控告柯文哲魚果市場改建涉圖利。被指涉的中華工程回應，並首度解釋追加49億算法。（圖／讀者提供）
▲台北市議員鍾小平等人今（9）至地檢署按鈴，控告柯文哲魚果市場改建涉圖利。被指涉的中華工程回應，並首度解釋追加49億算法。（圖／讀者提供）

記者徐銘穗/綜合報導

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲近期爭議案纏身，國民黨籍議員鍾小平等人今（9）至台北地檢署按鈴，控告柯任內「萬大第一果菜及漁類批發市場改建案」（魚果市場）改建案涉圖利特定廠商。被指涉的中華工程（中工）稍早再發聲明，強調將提告捍衛清白，也首度解釋追加49億預算算法

我是廣告 請繼續往下閱讀
魚果市場改建工程自2020年開工，經過3度流標後，由威京集團旗下的中華工程得標，截至今年4月施工進度34％。鍾小平、游淑慧等藍營議員指控，柯任內多次流標後減項發包，先讓中華工程以125億元得標，再逼議會通過49億元追加預算蓋完魚果市場，否則只能拿到一棟爛尾菜市場。

▲台北市前市長柯文哲被爆，第一果菜及魚類批發市場改建工程涉弊，控為柯文哲任內第4弊案。圖為魚果市場現況外觀。（圖／翻攝Google評價）
▲台北市前市長柯文哲被爆，第一果菜及魚類批發市場改建工程涉弊，控為柯文哲任內第4弊案。圖為魚果市場現況外觀。（圖／翻攝Google評價）
針對鍾小平按鈴控告魚果市場改建案，沈慶京與柯文哲官商勾結一事。得標魚果市場改建案的中工稍早發出聲明，指出該案2019年7月第一次公開招標，預算133億要蓋地下1層、地上8層建物，當時物價齊漲，沒有任何廠商願意投標。

中工說明，改建案經兩次流標後，在同年11月第三次公開招標，預算125億要蓋地下1層、地上5層建築，並載明地上6層以上樓層建築工程屬後續擴充之預算金額24億元。中工審慎參標但仍流標，直到2020年1月第4次公開招標，仍只有中工1家投標，最後以125億元決標。

魚果市場追加預算49億　中工首曝金額由來

至於議員爭執的追加預算，中工說明是依「第三次公開招標公告，載明地上6層以上樓層建築工程屬後續擴充工程的預算金額24億元」，且該契約有約定「物價調整條款」，根據主計總處發布的營造工程物價指數規定，包含鋼筋、鋼板、型鋼漲跌幅超過10%、水泥及其製品類漲跌幅超過5%、營造工程物價總指數漲跌超過2.5%。經初步概算，迄今物調款近14億元。

中工說明，除上述部分外還包括後擴營運設備、需求調整等費用，以及由台北市政府所委託之第三方專業監造單位之專管費、設計費、監造費及工程管理費、屬台北市政府之工程準備金及工程藝術設置費等。

最後，中工嚴正聲明不願成為政治鬥爭祭品，強調鍾小平不實言論及指控，嚴重傷及本公司商譽、股東權益及沈慶京個人名譽，將提起告訴，捍衛公司權益。

柯文哲被爆「北市魚果市場」涉弊！多花49億險爛尾　中華工程回應

昔退黨力挺、今卻告發圖利！鍾小平與柯文哲「過往關係」一次看

徐巧芯買京華城旁50年老房「貸8成」有鬼？專家：1條件屋齡不重要

容積率爭議！京華城再控北市府37年8霸凌　開發延宕12年損失60億

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞