鍾小平告柯文哲魚果市場改建圖利　中工喊告！首解釋追加49億算法

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針對鍾小平按鈴控告魚果市場改建案，沈慶京與柯文哲官商勾結一事。得標魚果市場改建案的中工稍早發出聲明，指出該案2019年7月第一次公開招標，預算133億要蓋地下1層、地上8層建物，當時物價齊漲，沒有任何廠商願意投標。
中工說明，改建案經兩次流標後，在同年11月第三次公開招標，預算125億要蓋地下1層、地上5層建築，並載明地上6層以上樓層建築工程屬後續擴充之預算金額24億元。中工審慎參標但仍流標，直到2020年1月第4次公開招標，仍只有中工1家投標，最後以125億元決標。
魚果市場追加預算49億 中工首曝金額由來
至於議員爭執的追加預算，中工說明是依「第三次公開招標公告，載明地上6層以上樓層建築工程屬後續擴充工程的預算金額24億元」，且該契約有約定「物價調整條款」，根據主計總處發布的營造工程物價指數規定，包含鋼筋、鋼板、型鋼漲跌幅超過10%、水泥及其製品類漲跌幅超過5%、營造工程物價總指數漲跌超過2.5%。經初步概算，迄今物調款近14億元。
中工說明，除上述部分外還包括後擴營運設備、需求調整等費用，以及由台北市政府所委託之第三方專業監造單位之專管費、設計費、監造費及工程管理費、屬台北市政府之工程準備金及工程藝術設置費等。
最後，中工嚴正聲明不願成為政治鬥爭祭品，強調鍾小平不實言論及指控，嚴重傷及本公司商譽、股東權益及沈慶京個人名譽，將提起告訴，捍衛公司權益。