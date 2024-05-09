T1／蔣淯安再度進一防！胡瓏貿連3年入選　勉勵本土長人別怕洋將

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前場部分，由「立陶宛巨塔」庫薩斯領銜，本季達成T1聯盟首位生涯「百鍋」紀錄，更以例行賽場均1.7次阻攻戴上阻攻王之冠，為團隊守住禁區最後防線。加上阿巴西防守數據的提升，抄截次數由1.4上升至2.2，在動作預判和球場空間感上變得比過往更加敏銳，能與各隊小洋將抗衡。而胡瓏貿本季場均5.9籃板為本土球員之最，優異的補防意識與慓悍的防守積極度，三度獲得年度防守第一隊殊榮。
票數方面，林秉聖在專業籃球記者總票數28票中，獲得27票獨佔鰲頭，庫薩斯、阿巴西皆獲得21票次之，蔣淯安拿下20票，胡瓏貿則搶下13票，甩開後來居上的克羅馬與威廉斯，與年度第一隊同為四位本土搭配一位外援組成本季年度防守第一隊。
胡瓏貿鼓勵本土長人 面對洋將不能怕
昨日獲年度第一隊，胡瓏貿今再攜手庫薩斯入選年度防守第一隊。身高195公分的胡瓏貿禁區高度並不特別突出，但善用身材厚度與紮實的防守觀念，成為國內極具代表性與存在感的本土四號位。
場上對位洋將或本土，胡瓏貿一視同仁，他指出除了學習如何保有防守有利位置，更重要的是拚勁跟態度，「或許洋將比你高一點、快一點、跳得高一點、身體壯一點，但到了場上大家同樣是球員，保持這樣的拚勁跟態度，努力去做。」
胡瓏貿也勉勵年輕本土長人，面對洋將無所畏懼，「學習爭取空間、佔得有利的防守位置，就能有效地降低對手的命中率。把他們當平常的球員去守，自然而然會有好的表現。」
小安元年後再度入選 主帥誇：強硬打法和身體素質讓他成為聯盟中最出色的防守控衛之一
蔣淯安繼元年球季後再度入選，他說：「很開心能夠入圍年度防守第一隊，這份殊榮是屬於整個團隊的，在場上我就是扮演好我的角色，做好教練交代給我的指令，不管是進攻或防守都想對球隊有所貢獻，盡力拿下每一場勝利。」
被譽為「台灣艾佛森」的蔣淯安在不僅在進攻端展現優異的表現，同時在防守端也為球隊做出相當大的貢獻，在場上積極與高大的對手爭搶籃板，儘管在場上的身體對抗中不占優勢，但靠著敢衝敢搶的拼勁精神，為球隊搶下關鍵籃板，如此全面的表現讓他再次被選為年度防守第一隊，成為球隊攻防核心。
雲豹新秀「小高」高錦瑋也曾透露，有小安學長在球場上處理球，會讓自己很安心，而且不論在進攻或防守上都能向他學習，總教練查爾斯(Charles Dube-Brais)說：「入選年度最佳防守這份殊榮對蔣淯安來說絕對是實至名歸，他在控球和抄截方面都能有精彩表現的，儘管體格不占優勢，在防守外圍球員，他強硬的打法和身體素質，讓他成為聯盟中最出色的防守控衛之一。」
助理教練多塞德(Jeff Dosado)也表示對小安入選年度防守第一隊感到驕傲，他指出，要被視為一名稱職的防守球員，無論是持球還是非持球狀態，都必須有好的表現，他強調，成為一名優秀的球員需要具備這兩方面的能力，小安正是這樣的球員，他不僅堅持不懈，而且雖然體型不大，卻擁有出色的身體對抗能力，這些條件是任何教練都希望球員具備的特質。
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