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徐巧芯挨告　王世堅酸「剛好而已」：若無罪國家機密誰來維護？

▲王世堅表示，外交部告徐巧芯是剛好而已，若是無罪，那以後國家還需要將重要資訊列為機密嗎？（圖／資料照片）
▲王世堅表示，外交部告徐巧芯是剛好而已，若是無罪，那以後國家還需要將重要資訊列為機密嗎？（圖／資料照片）

記者王德蓉／綜合報導

國民黨立委徐巧芯爆料，外交部透過捷克援助烏克蘭，金流可能有問題，遭外交部提告洩密。對此，民進黨立委王世堅表示，徐巧芯習慣搏聲量壯大聲勢，這次她為了維持聲量破壞國家機密，外交部告剛好而已，若是無罪，那以後國家還需要將重要資訊列為機密嗎？

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徐巧芯日前在媒體面前公開機密文件，指外交部與捷克政府簽了一筆1000萬美元援助烏克蘭專案基金，指定醫材供應商「捷克衛生科技院」（CHTI）執行計畫，但其中3、400萬美元購買台灣器材，她質疑有多少專案計畫實質進入烏克蘭不得而知。外交部重砲回擊徐巧芯，臆測想像、穿鑿附會，刻意誤導外界，並赴北檢告發徐巧芯洩漏國防機密。

對此，王世堅在《新聞面對面》表示，徐巧芯的不當發言傷害了自己形象，徐巧芯說自己公布的東西，捷克雜誌已刊登，可這不成理由，「被捐助者要不要公布，公布到什麼程度，是他們的決定，但在我們這邊就是機密。」王世堅表示，徐巧芯若想知道這有沒有問題，可以找外交部官員問，相關的外交部國會聯絡人會給解答，但她卻公開訴諸大眾，就是要爭取聲量救自己而已。他也認為，徐巧芯被外交部告是剛好而已，若是無罪，那以後國家還需要將重要資訊列為機密嗎？

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