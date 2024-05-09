台積電尾盤再摔一跤、收796元　台股收在今日最低點、下跌139點

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今日電子股交頭氣氛熱絡，雖然普遍呈現下跌，但成交比重回升到6成以上、來到61.4%。不過今日權值股走勢分歧，台積電全日在盤下震盪，最後一盤再爆出3922張賣單，拖累股價收在最低點、下跌6元或0.75%，收在796元，失守800元關卡，日K終結連2紅；鴻海表現強對強勁，全日都在盤上震盪，終場上漲1元或0.59%，收在170.5元，再創近16年來新高紀錄；反倒是聯發科早盤表現最為強勁，一度上漲逾2.7%，可惜尾盤迎來獲利了結賣壓，終場收在平盤1095元。
台積電走低，連帶也讓電子權值股走弱，矽統、威盛下跌逾4%，南亞科下跌逾3%，大同、緯創、聯詠、國巨、宏達電下跌逾2%。
而今日賣壓最重的族群是電子通路族群，類股指數跌逾4%，指標股文曄日前宣布完成對Future Electronics Inc.的38億美元收購，Future是世界第三大電子產品分銷商，不過市場評估Future今年營運展望不如前二個年度，也因此引來投資人失望性賣壓，今日文曄股價一度被打到跌停，終場跌停打開、收跌9.5%，收在122.5元；其他電子通路股跟跌，至上打到跌停板、來到85.5元，亞矽、尚立、豐藝下跌逾4%，擎亞、大聯大下跌逾3%，華立、展碁國際下跌逾2%。
此外，前陣子漲多的營建股，今日也回檔走低，京城下跌逾6%，宏普、全坤建下跌逾5%，宏璟、隆大、永信建、森寶、達麗下跌逾4%。
不過今日還是有族群逆勢走高，最強勁的就是昨日虎頭蛇尾的航運股，今日開盤走高後氣勢不減，類股指數逆勢上漲1.7%，成為今日漲幅排行榜冠軍。今日帶頭的就是貨櫃股，貨攬業者指出，觀察海運市況，兩條運河通行困難造成的外溢效應，使貨櫃輪第二季開始出現空班，且船舶集中到四大航線，排擠到南非、南美需求，皆造成運價上漲。因此，萬海午盤過後急拉攻上漲停，陽明上漲逾5%，裕民、長榮、益航、四維航、台灣虎航-創、正德也有2%-3%漲幅。
此外，續強的還有機器人概念股，大拓-KY差一點攻上漲停，終場收漲9.6%，來到28.45元，迅得上漲逾4%，亞德克-KY、華碩、所羅門上漲逾3%，雷虎、盟立上漲逾2%。