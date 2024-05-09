蘋果遭爆要改47年傳統！「經典貼紙」不再附送 未來想要剩這能拿
日前蘋果公司舉辦了2024年度首場發表會， 公布了，iPad Pro M4晶片 的最新版本， 以及各項細節升級，引發全球果粉關注。不過近期外媒爆料，蘋果將改變維持47年的傳統， 將不會在新發表的iPad 內盒中附贈經典蘋果貼紙，未來想要免費獲取的方法也曝光了。
記者潘毅／綜合報導
購買蘋果商品，總是會附贈一張蘋果Logo貼紙，這是蘋果創辦人史蒂夫·賈伯斯（Steve Jobs）於1977年想出的點子，這項傳統便一直持續長達47年。不過據外媒《9to5mac》報導指出，近期他們掌握了 蘋果Apple Store 內部備忘錄，內容指出蘋果公司最新推出的iPad系列， 盒子中將不在附贈經典的「蘋果貼紙」，主要的考量就是因為環保，讓商品中不再包含任何塑膠材質。
回顧今年以來蘋果發售的新品，會發現在Apple Vision Pro的包裝內，並沒有附贈蘋果貼紙，但是到了三月份推出的M3晶片系列 macBook中，又有提供貼紙了，疑似 是蘋果公司在測試消費者的反應。
但這項改變的出現，也不代表未來「蘋果貼紙」會完全拿不到， 外媒提到，蘋果仍有提供給直營 Apple Store 有限數量的貼紙，只要消費者前往購買iPad新款，就能免費向店員索取，成為前往蘋果Apple Store現場的新誘因， 但未來台灣開賣之後是否會跟進美國的政策，仍有待確認。