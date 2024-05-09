挺徐巧芯！江啟臣喊「不樂見外交部提告」：行政機關不能規避監督
國民黨立委徐巧芯近日曝光我國和捷克簽訂援助烏克蘭密約，遭外交部提告洩密，昨天資深國防外交委員會立委江啟臣受訪時稱，當立委收到國防外交的機密文件，有質疑或不清楚的地方時，可以找「不公開的指定地點說明」或「召開秘密會議」，遭綠委解讀自家人都看不下去。對此，江啟臣今（9）日強調，非常不樂見外交部對立委提告，直言「不能讓行政機關一再利用核定公務機密來規避監督」。
記者林怡昕／台北報導
針對外交部日前提告徐巧芯洩密，江啟臣指出，國家機密相關核定的標準與規範，明顯與依據行政院文書處理手冊核定的機密不同，兩者性質有別，嚴謹程度有別，不該混淆，不能把一般公務機密當作國家機密。
至於是否構成洩密，江啟臣認為，仍有待司法認定，更何況該機密的核定若有為了隱瞞違法或行政疏失，或為了拒絕或遲延提供應公開之政府資訊而核定的情形，自始就不是機密，就沒有所謂洩密問題，而是外交部違法，這點司法未來也必須要清楚徹查給社會一個交代。他強調，不能讓行政機關一再利用核定公務機密來規避監督。
對於外交部對立委提告，江啟臣也說，基於憲政體制，立法委員有監督質詢之責，行政部門有誠實說明義務，行政機關對立委提告是在製造行政立法衝突、升高對立，非常不樂見，也恐怕讓國內問題影響到國家的外交工作。