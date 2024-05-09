影／統一獅當家游擊手林靖凱受傷遭擔架抬出　最新傷勢情況曝光

影／Jokic拿MVP李亦伸不服氣：我投SGA　內行看尼克領先溜馬關鍵

▲丹佛金塊中鋒Nikola Jokic獲選為今年NBA年度MVP，但國內資深球評「裘爺」李亦伸卻不服氣，直言：「我會投給SGA！」（圖／翻攝自丹佛金塊X）
▲丹佛金塊中鋒Nikola Jokic獲選為今年NBA年度MVP，但國內資深球評「裘爺」李亦伸卻不服氣，直言：「我會投給SGA！」（圖／翻攝自丹佛金塊X）

記者林之越/綜合報導

Nikola Jokic今（9）日獲頒NBA年度MVP，成為史上第9位三度獲獎的球員，不過資深球評李亦伸提出不同看法，表示自己會支持奧克拉荷馬雷霆隊的「SGA」Shai Gilgeous-Alexander拿下MVP。另外，對於紐約尼克拿下第2戰，以2：0領先印第安納溜馬，李亦伸認為進攻籃板將是系列賽關鍵，且溜馬若無法有效防守尼克，可能將很難翻身。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Jokic擊敗SGA奪下MVP　李亦伸：關注度差異

針對丹佛金塊中鋒Nikola Jokic拿下年度MVP，李亦伸表示並不意外，因為Nikola Jokic的數據有說服力，且金塊隊戰績也是西區第2種子，但若自己握有投票權，將會把票投給SGA。

▲丹佛金塊明星中鋒Nikola Jokic今（7）日確定獲得年度MVP，生涯第3度獲獎，他能展現MVP的價值，帶領金塊闖過這個難關嗎？（圖／美聯社／達志影像）
▲丹佛金塊明星中鋒Nikola Jokic今（7）日確定獲得年度MVP，生涯第3度獲獎，他能展現MVP的價值，帶領金塊闖過這個難關嗎？（圖／美聯社／達志影像）
其原因在於，雷霆是本賽季的西區第1種子，SGA一路率領球隊從去年在附加賽掙扎，到現在站上西區龍頭，整體進步幅度看得見。同時，場均數據也符合MVP規格，且從比賽的影響力來看，李亦伸認為SGA比Jokic要好一點點。

但SGA票數為何明顯輸給Jokic? 李亦伸指出，Nikola Jokic曾帶領金塊奪冠，而SGA輸在小城市、小市場，討論度相對不足，且媒體普遍認為他還太年輕。最後，李亦伸也為SGA惋惜，認為NBA的年度MVP每年的差異都很大，明年SGA還能不能距離MVP這麼接近，一切很難說。

溜馬下半場遭翻盤　決勝節進攻籃板定輸贏

針對尼克、溜馬系列賽，李亦伸認為雙方實力相當，尼克有些微優勢，但溜馬隊的進攻點多，連續2場板凳都可以貢獻45分以上，這種陣容深度會給尼克帶來很大的壓力。

▲本場系列賽G2尼克一哥Jalen Brunson，儘管一度因為右腳痠痛關係，返回更衣室治療，但在休息過後他則是返回球場，並攻下全隊最高29分，率尼克在主場再度取勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲本場系列賽G2尼克一哥Jalen Brunson，儘管一度因為右腳痠痛關係，返回更衣室治療，但在休息過後他則是返回球場，並攻下全隊最高29分，率尼克在主場再度取勝。（圖／美聯社／達志影像）
不過李亦伸指出，雖然尼克球員上場時間多，且還有傷兵問題，但全隊命中率5成7 外線命中率4成67，溜馬就是無法有效防守。後衛Jalen Brunson無解的單打，搭配Donte DiVincenzo外線的精準度，尤其在本場比賽第四節的尾聲，尼克的進攻籃板無懈可擊，讓溜馬不知如何應對。

至於第三戰，李亦伸認為溜馬不能再輸，且需要要能在第四節守住尼克，應對Josh Hart、Jalen Brunson進入內線衝搶二波籃板，並有效守住Donte DiVincenzo的外線投射，否則系列賽將很難翻身。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

NBA／SGA技壓Doncic！雷霆攻防都贏獨行俠　李亦伸看好G2繼續贏

李亦伸專欄／被灰狼打傻！金塊續命只剩2招　衛冕軍還能怎麼辦？

塞爾提克穩了？李亦伸直言「沒有輸的理由」　看好4：0橫掃晉級

李亦伸大讚灰狼「教科書級」防守！直言：金塊近兩年打最爛的比賽

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞