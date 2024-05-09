影／Jokic拿MVP李亦伸不服氣：我投SGA　內行看尼克領先溜馬關鍵

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針對丹佛金塊中鋒Nikola Jokic拿下年度MVP，李亦伸表示並不意外，因為Nikola Jokic的數據有說服力，且金塊隊戰績也是西區第2種子，但若自己握有投票權，將會把票投給SGA。
其原因在於，雷霆是本賽季的西區第1種子，SGA一路率領球隊從去年在附加賽掙扎，到現在站上西區龍頭，整體進步幅度看得見。同時，場均數據也符合MVP規格，且從比賽的影響力來看，李亦伸認為SGA比Jokic要好一點點。
但SGA票數為何明顯輸給Jokic? 李亦伸指出，Nikola Jokic曾帶領金塊奪冠，而SGA輸在小城市、小市場，討論度相對不足，且媒體普遍認為他還太年輕。最後，李亦伸也為SGA惋惜，認為NBA的年度MVP每年的差異都很大，明年SGA還能不能距離MVP這麼接近，一切很難說。
溜馬下半場遭翻盤 決勝節進攻籃板定輸贏
針對尼克、溜馬系列賽，李亦伸認為雙方實力相當，尼克有些微優勢，但溜馬隊的進攻點多，連續2場板凳都可以貢獻45分以上，這種陣容深度會給尼克帶來很大的壓力。
不過李亦伸指出，雖然尼克球員上場時間多，且還有傷兵問題，但全隊命中率5成7 外線命中率4成67，溜馬就是無法有效防守。後衛Jalen Brunson無解的單打，搭配Donte DiVincenzo外線的精準度，尤其在本場比賽第四節的尾聲，尼克的進攻籃板無懈可擊，讓溜馬不知如何應對。
至於第三戰，李亦伸認為溜馬不能再輸，且需要要能在第四節守住尼克，應對Josh Hart、Jalen Brunson進入內線衝搶二波籃板，並有效守住Donte DiVincenzo的外線投射，否則系列賽將很難翻身。
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