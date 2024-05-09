520大典女禮賓成「嬌點」 首度褲裝亮相象徵「進步不回頭」
520總統就職典禮在即，就職典禮禮賓人員服裝也在今（9）日亮相，其中此次女禮賓服裝成「嬌點」，是有史以來首次以「褲裝」形式呈現，準總統賴清德表示，本次服裝設計師呂秉泰，特別打破褲裝與裙裝的界線，展現昂首闊步的俐落感，象徵台灣「進步不回頭」精神。
記者陳威叡／台北報導
就職典禮禮賓人員服裝也在今日首度亮相，對此賴清德在臉書分享，這次的禮賓服女裝，是有史以來首次以「褲裝」形式呈現。褲裝在女性服裝史上，有著無畏、自由的意涵，本次服裝設計師植覺設計 PLANT SOUL Design呂秉泰，特別打破褲裝與裙裝的界線，展現昂首闊步的俐落感，象徵台灣「進步不回頭」精神。
賴清德表示，除形式創新，在版型與材質上也考量到禮賓人員走動、引導的需求，選用全MIT透氣材質製作，搭配設計感兼顧舒適感的鞋款，呈現出符合典禮主題「共織台灣 民主前行」的形象。也感謝鞋技中心媒合 A.S.O 阿瘦皮鞋，為就職典禮，提供舒適又有設計感的男女禮賓鞋。
賴清德也特別感謝此次陣容堅強的禮賓團隊，由銘傳大學、國立台北大學、東吳大學、淡江大學及國立台北教育大學於520就職大會上服務；銘傳大學、國立台南大學及中國醫藥大學的禮賓同學，將支援首度移師台南的國宴接待。共計7校128位學生，將以最亮眼的表現，迎接520就職活動挑戰。
最後賴清德也表示，自己十分期待，在國際貴賓紛紛來到台灣的重要時刻，透過禮賓人員的服裝設計，以及同學們的接待，「能讓世界友人看到台灣靈活、堅韌的精神！」