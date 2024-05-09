清大分校將設舊左中　高市都發局：公園加頂大左營更繁華

我是廣告 請繼續往下閱讀
都發局也強調，對於校地未來開發，市府也會透過相關審議及配套，全力保留蓮池潭景觀天際線，督促校園公園化，維持校園與綠地共融，原址之綠地、老樹、天際線獲得保留，並持續推動北高雄山河生態廊帶系統縫合計畫，以串聯半屏山與蓮池潭。
都發局指出，舊左營國中校地鄰近蓮池潭、左營高鐵站，若頂尖大學設立分校，將能夠在左營營造大學城生活型態，就近與舊城社區、果貿社區串連成為一生活圈，並延伸至美術館、楠梓莒光社區，增添更多元之風貌。
都發局強調，舊左營國中校地結合頂大分校，符合在地居民希望保留綠地並帶動發展的期盼，也能透過高等研究院所的進駐，強化高雄培育頂尖人才的能量。
都發局長吳文彥也說，基本上舊左中本來就是學校用地，建蔽率是40%，如果做文大用地建蔽率是40%，容積率250%，基本上在校園的共融設計上，會維持較輕量體的開發。
吳文彥表示，都市計畫的變更程序都會受理各方意見，當然做公園使用也是想像之一，在進行過程中，因為這塊地的爭議有很多不同的意見，因此目前在內政部都市審議當中；畢竟各界意見相當多，所以內政部都委會建議做政策上的定位討論，高市府邀請清大、交大來高雄設校，選址過程曾提供5塊地選項。