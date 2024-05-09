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Energy勁敵南拳媽媽動向曝光！彈頭靠周杰倫這首歌　收7位數版稅

▲Energy同期勁敵南拳媽媽動向曝光，成員彈頭近日靠周杰倫一首歌，收到7位數版稅。（圖／美秀創意提供）
▲Energy同期勁敵南拳媽媽動向曝光，成員彈頭近日靠周杰倫一首歌，收到7位數版稅。（圖／美秀創意提供）

記者楊穎軒／綜合報導

Energy在成軍20週年之際合體，重返樂壇發片、登小巨蛋開唱，也是團體出身的彈頭（宋健彰），宣傳《沖繩潛規則》海底紀錄節目，被問歌迷希望南拳媽媽也能回歸，彈頭坦言南拳媽媽合體時間尚未確定，但他透露，最近因為回憶殺風潮，意外收到7位數版稅，原來是周杰倫執導的電視劇片尾曲〈最後一頁〉，自己很感念周董的提攜。

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〈最後一頁〉為2010年周杰倫執導的偶像劇《熊貓人》片尾曲，彈頭填詞，南拳媽媽宇豪譜曲，女主角江語晨演唱，彈頭說：「我收到版稅通知時超級驚訝，到底是哪一首歌？一問之下原來是歌曲〈最後一頁〉，因為小紅書和抖音不斷被傳唱而爆紅。」彈頭很感謝周董，沒有想到13年後該曲竟然被高度傳唱，「真的是意外驚喜，感激喜歡這首歌的朋友們。」

▲Energy同期勁敵南拳媽媽動向曝光，成員彈頭近日靠周杰倫一首歌，收到7位數版稅。（圖／美秀創意提供）
▲彈頭創作的《熊貓人》片尾曲〈最後一頁〉意外爆紅。（圖／美秀創意提供）
至於彈頭的歷年作品中，哪首歌的版稅吸金力最強，他表示：「今年版稅還是〈擱淺〉奪冠，因為杰倫在演唱會上以超強的原key狂飆，再來是〈退後〉、〈楓〉、〈不愛我就拉倒〉，另外〈最後一頁〉突圍而出，真的是創作人最大的欣慰。」

被問7位數版稅將怎麼使用，彈頭說：「我想這是我送給媽媽母親節最好的禮物，更是南拳媽媽20週年（本月12日）的最大驚喜！感謝歌迷朋友的愛護支持。」《沖繩潛規則》第一季共15集的精彩影片，將於5月10日起每週五晚間9點，於YouTube頻道《沖繩潛規則》首播。

▲彈頭熱愛潛水，近來錄製實境節目《沖繩潛規則》。（圖／美秀創意提供）
▲彈頭熱愛潛水，近來錄製實境節目《沖繩潛規則》。（圖／美秀創意提供）
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