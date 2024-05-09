樂桃航空促銷明天開賣！單程未稅價1890元起 優惠包含東京4航線
樂桃航空促銷機票又來了！優惠日期為明（10）日12:00開始，至5月12日23:59止，可預訂的適用日期為2024年05月22日～10月26日。此次針對台北飛日本四個航點推出促銷機票，包含東京成田、東京羽田、名古屋、沖繩，最低價格落在沖繩飛往台北桃園，單程未稅價只要1890元起。另外，國泰航空也推出夏季線上旅展，即日起至6月3日，全球63個精選航點機票經濟客艙86折起，商務客艙93折起。
記者葉盛耀/綜合報導
此次樂桃推出的促銷機票，包含日本四個航線，最受國人歡迎的東京，包含飛成田與羽田兩機場。「桃園 - 東京成田」航線單程未稅價2480元起，適用日期：2024年5月29日～8月09日。「桃園 - 東京羽田」航線則單程未稅價2680元起，適用日期：2024年5月22日～7月20日。
「桃園 - 名古屋」航線單程未稅價2590元起，適用日期：2024年5月28日～10月26日(每週二、三、四、五)；不適用日期：7月16日~8月30日，9月13日。而「桃園 - 沖繩」航線較特別，桃園飛沖繩單程未稅1990元、沖繩飛桃園則是單程未稅價1890元起，可預定適用日期：2024年6月01日～10月26日；不適用日期：6月01日~8月31日、9月13日~9月24日、10月09日~10月15日。
廉價航空之外，傳統航空也有優惠，國泰航空近日推出夏季線上旅展，即日起至6月3日，全球63個精選航點機票經濟客艙86折起，商務客艙93折起，可預訂出發日期為即日起～12月31日止，東北亞則至10月26日止。此波夏季線上旅展包含香港、中國大陸、東北亞、東南亞、南亞、北美、歐洲、紐澳、非洲等63個航點皆有優惠，台北及高雄出發皆適用。
另外也針對國泰航空的國泰會員推出限時優惠，只要登入賬戶，預訂香港、歐洲、紐澳、北美等指定精選航點機票，輸入優惠編號「SUMMER24」，單筆訂位滿新台幣2萬元，再享2,000元折扣，此優惠活動限首500筆訂位，先到先得。