一粒爛臉別哭！運動時化妝易致粉刺痘痘　皮膚科醫師分享3招變美

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美國德州農工大學的研究團隊，招募了20名男大生和23女大生參與實驗。將粉底液塗在受試者半邊臉的T字部位（額頭、鼻子和下巴）和U部位（臉頰和輪廓線周圍）作為化妝區的實驗組，然後另外的半邊臉保持原狀未化妝，作為對照組。（該實驗使用水性粉底液：Maybelline FIT ME反孔特霧粉底液）。觀察參與者於跑步機運動了20分鐘後，再用專業的皮膚分析儀，測量了運動前後皮膚的含水量、彈性、毛孔大小、皮脂和出油量。
📌運動時化妝對皮膚的影響
◾️一、出汗使得水分及彈性短暫增加：研究顯示不論有無塗粉底液，運動後T字部位的皮膚水分和彈性都會增加，但有化妝的半邊臉比沒化妝的增加更多。
◾️二、 毛孔不變與皮脂增加：運動後，未化妝的T字部位毛孔大小和數量顯著增加，而皮脂減少；在化妝區，毛孔的變化並不明顯，但毛孔內皮脂增加了。這可能是因為化妝品堵塞住毛孔，使得皮膚分析儀檢測不到；而毛孔阻塞使得皮脂堆積，這會潛在增加粉刺、青春痘的發生機會。
◾️三、油脂分泌變少：皮膚表層的油脂方面，未化妝區域增加，化妝區則減少，可能是因為化妝阻塞毛孔，使得分泌到皮膚表層的油脂減少。而這會影響皮脂膜的保水功能，水分容易散失，皮膚變乾。
從上述的研究結果可以得出結論：「運動時使用水性粉底液，容易阻塞毛孔以及皮膚乾燥，長期可能會對皮膚造成不良影響」。因此水性粉底液，可能適合用於油性或混合性皮膚使用，因為它們有更好的控油效果。
📌運動兼顧美麗！皮膚科醫師陳昱璁傳授「3招變美」
◾️一、運動時不化妝：運動時最好不要化妝，讓皮膚在運動過程中自由呼吸，減少化妝品導致皮膚油脂失衡、毛孔堵塞等不良影響。
◾️二、清潔皮膚：在運動前輕輕洗臉，去除化妝和污垢，減輕運動過程中可能堵塞的毛孔；在運動後清潔皮膚，去除汗液和皮脂的混合物，防止毛孔堵塞和皮膚問題。
◾️三、保濕和防曬：運動後，使用適合自己皮膚類型的保濕產品，幫助恢復皮膚水分。如果在戶外運動，運動前後應使用防曬乳，保護皮膚避免受到紫外線傷害。
在運動時使用化妝品可能對皮膚不太友好，尤其是對於乾性皮膚的朋友。因此，聆聽皮膚的需求，在運動時保持皮膚的自然狀態，可能是最好的選擇。畢竟，健康的皮膚才是最美的妝容！
📌啦啦隊新女神「一粒」小檔案
本名：趙宜莉
綽號：一粒、台鋼王牌、顏值扛壩子
生日：1999年4月22日
年紀：25歲
身高：158公分
體重：約41公斤
學歷：輔仁大學織品系、法文系畢業
興趣：跳舞、繪畫、睡覺、吃美食
感情：單身
最欣賞的球員：大谷翔平