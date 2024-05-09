拒當吸塵器！中火再增4部燃氣機　民代憂過渡期空污不減反增

我是廣告 請繼續往下閱讀
但台中市議員朱暖英發現，被台中市長盧秀燕稱讚為「互惠雙贏」的承諾，其實暗藏玄機。第1部燃氣機組明年商轉、後年第2部成功商轉，後年底才會啟動拆除2部燃煤機組，也就是說，明年起至後年底將有1年多的時間，台中電廠運轉的發電機組將從原本的10部增加到11部，甚至12部。
朱暖英指出，按中火的說法，10部燃煤機組的運轉會一直維持到2年後，之後留下8部。這2年期間，中部民眾要繼續忍受每年2564萬噸的碳排量；其次根據第2期計劃，燃氣機組將從2部增設到6部，屆時中火就是8部燃煤機與6部燃氣機一起燒，一年可能帶來3356萬公噸碳排量，直到確定燃煤機組可以退役為止，根本是把台中市民當吸塵器。
朱暖英認為，中火新機組預估要到2035年才能實現無煤目標，過程中有兩段過渡期會因機組變多導致碳排量不減反增，環保局除了取締開罰，更應有長期和短期規劃，讓中火這碳排大戶確實降低碳排量。
環保局長陳宏益表示，中火將燒煤改為燒天然氣的大方向是對的，未來有助於發電量增加、碳排減少、污染減少。台灣有許多專家學者為了淨零碳排在把關，相信不會容許中火碳排量多出4、5百萬噸。他認為燃氣機組運轉時，台電只要做些調配，降低燃煤機組發電量能，就能減少對環境污染的威脅。未來中央將找學者專家審核中市府對空污管制的加嚴標準、自治條例，屆時進行專業對談時，市府會反映地方立場。