吳鳳罕動怒「來台灣17年沒遇過這麼壞的人」！痛訴4年心血全被偷

繳稅季大失血！全聯水餃、泡麵「限時降價」　10顆水餃32元吃超飽

▲繳稅季省錢不吃土，全聯限時推出泡麵、水餃滿額優惠，平均水餃單顆1.5元，以10顆水餃或1包泡麵換算，一餐最低只要32元吃飽。（圖／記者黃韻文攝）
▲繳稅季省錢不吃土，全聯限時推出泡麵、水餃滿額優惠，平均水餃單顆1.5元，以10顆水餃或1包泡麵換算，一餐最低只要32元吃飽。（圖／記者黃韻文攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

電價漲、萬物跟著漲，外加5月報稅荷包大失血！想省錢不用吃土，全聯限時推出泡麵、水餃滿額優惠，平均水餃單顆1.5元，以10顆水餃或1包泡麵換算，一餐最低只要32元吃飽，再搭配醬油、油膏、辣椒醬等水餃沾醬7折起，罐頭等百搭配料也祭出買1送1等優惠，省錢也能吃得很澎湃。

我是廣告 請繼續往下閱讀
全聯5月10日起至5月23日，推動繳稅季省錢大作戰，全店冷凍水餃單筆任2件現折10元，泡麵單筆每滿299元現折30元，首推「奇津旺餃高麗菜豬肉1,700g(約100粒入)」每包147元，平均單顆約1.5元，吃得到鮮甜蔬菜和Q彈豬腿肉；「禎祥熟水餃豬肉高麗菜/豬肉韭菜1,275g(約75粒)」每包112元，平均單顆只要約1.5元，每餐吃20顆也不傷荷包；還有專為素食者打造「義美素食水餃高麗菜1,050g」每包129元，平均單顆約2.2元。

指定泡麵推出第2件5折，「Acecook逸品杯麵/吃播杯麵」則祭出4款風味滿足各種喜好，搭配Q彈有嚼勁的麵條，一吃就上癮，單杯28元，限時第2件5折，平均每杯只要21元；同場加映2款火辣新品「Acecook Siukay特辣海鮮風味炒麵」7級特辣挑戰味蕾極限，單包31元，第2件5折，平均單包23元；韓系霸主「農心辛拉麵香辣雞肉風味」每包39元，雞肉風味再升級嚐鮮趁現在！

▲全聯5月10日起至5月23日，推動繳稅季省錢大作戰，全店冷凍水餃單筆任2件現折10元，泡麵單筆每滿299元現折30元。（圖／全聯提供）
▲全聯5月10日起至5月23日，推動繳稅季省錢大作戰，全店冷凍水餃單筆任2件現折10元，泡麵單筆每滿299元現折30元。（圖／全聯提供）
🟡全聯
📍門市｜5月10日起至5月23日
◾全店冷凍水餃單筆任2件現折10元
◾泡麵單筆每滿299元現折30元
◾奇津旺餃高麗菜豬肉1700g，特價147元、單顆約1.5元
◾禎祥熟水餃 豬肉高麗菜/豬肉韭菜1275g，特價112元、單顆約1.5元
◾義美素食水餃高麗菜1050g，特價129元、單顆約2.2元
◾Acecook逸品杯麵 博多豚骨風味73g，第2件5折，原價28元、特價21元
◾Acecook逸品杯麵 仙台辛味噌風味 73g，第2件5折，原價28元、特價21元
◾Acecook Siukay 特辣海鮮風味炒麵 127g，第2件5折，原價31元、特價23元
◾隨緣紅燒嫩菇湯麵96g，特價29元
◾統一麵蔥燒牛肉風味／肉骨茶風味，四入特價78元、平均單包15.6元

🟡家樂福
📍門市5月8日起至5月21日
◾冰鮮鮭魚輪切每100G優惠價59元
◾小白菜250g／包，特價22元
◾青江菜250g／包，特價22元
◾油菜250g／包，特價22元
◾美式烤半雞450g~500g，特價158元／份

▲家樂福、量販、賣場、蔬果區、蔬菜、水果。（圖／家樂福提供）
▲5月報稅荷包大失血！家樂福推出限時優惠，包括冰鮮鮭魚、小白菜、青江菜全都優惠價。（圖／家樂福提供）

全聯母親節好粉嫩！「7款玫瑰花甜點」39元起開吃　內餡有花瓣醬

房屋稅繳稅優惠！3行動支付、3信用卡整理　自住／公益出租稅率曝

報稅繳稅單、唐吉訶德發票別丟！六福萬怡吃到飽半價　干貝無限吃

五月報稅季今開跑！2024免繳稅門檻、3新制懶人包　手機5步驟搞定

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生