繳稅季大失血！全聯水餃、泡麵「限時降價」　10顆水餃32元吃超飽

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指定泡麵推出第2件5折，「Acecook逸品杯麵/吃播杯麵」則祭出4款風味滿足各種喜好，搭配Q彈有嚼勁的麵條，一吃就上癮，單杯28元，限時第2件5折，平均每杯只要21元；同場加映2款火辣新品「Acecook Siukay特辣海鮮風味炒麵」7級特辣挑戰味蕾極限，單包31元，第2件5折，平均單包23元；韓系霸主「農心辛拉麵香辣雞肉風味」每包39元，雞肉風味再升級嚐鮮趁現在！
🟡全聯
📍門市｜5月10日起至5月23日
◾全店冷凍水餃單筆任2件現折10元
◾泡麵單筆每滿299元現折30元
◾奇津旺餃高麗菜豬肉1700g，特價147元、單顆約1.5元
◾禎祥熟水餃 豬肉高麗菜/豬肉韭菜1275g，特價112元、單顆約1.5元
◾義美素食水餃高麗菜1050g，特價129元、單顆約2.2元
◾Acecook逸品杯麵 博多豚骨風味73g，第2件5折，原價28元、特價21元
◾Acecook逸品杯麵 仙台辛味噌風味 73g，第2件5折，原價28元、特價21元
◾Acecook Siukay 特辣海鮮風味炒麵 127g，第2件5折，原價31元、特價23元
◾隨緣紅燒嫩菇湯麵96g，特價29元
◾統一麵蔥燒牛肉風味／肉骨茶風味，四入特價78元、平均單包15.6元
🟡家樂福
📍門市｜5月8日起至5月21日
◾冰鮮鮭魚輪切每100G優惠價59元
◾小白菜250g／包，特價22元
◾青江菜250g／包，特價22元
◾油菜250g／包，特價22元
◾美式烤半雞450g~500g，特價158元／份