時光花與茶五感體驗秀　母親節溫馨獻禮

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林小霜指出，繽紛的花朵象徵美麗永存，也代表母愛的久遠；在新鮮的玫瑰花卡片上寫下對媽媽的祝福，藉由鮮花慢慢乾燥的經歷，去感受母親歲月的痕跡。在結合花藝與茶香的心靈饗宴後，現場多位企業二代也透過分享與母親間的親情故事，進行溫馨感人的交流。
英茶香創辦人陳昀瑄表示，8年前從高雄開始創立品牌，致力開發最適合亞洲人口感的優質英國混紡茶，以「一杯好茶，成就更優秀的自己」自我期許，調製多款獨特的新風味茶飲系列，目前全台有四家門市，並與多家大型上市公司合作推出伴手禮，希望進一步推廣溫馨好茶的企業理念。
林小霜表示，在創作永生花的當下，人的專注會停留在與花的對話，進而達到舒壓放鬆，她特別設計獨特的五感六覺課程，透過七輪抓周與嗅吸、肩頸舒壓、療癒音樂、日式茶道點心、並在課程結束時進行神經、肌肉、關節的結構調整瑜珈，達到課程訴求的身心靈解放。
赴日學習永生花創作的林小霜，最初希望藉由延續花朵的美麗生命，激發人們從心靈的內化改變外在形象，但在全心投入永生花的創作世界後，竟然帶來全新的生命體驗。目前擔任高師大樂齡學院及文化大學推廣教育部永生花指導老師的林小霜，還將留日所學的技藝，以永生花為顏料，臨摹梵谷、莫內等國際藝術家名作，將永生花從裝飾品提昇到獨特的藝術層次。