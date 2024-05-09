空戰天后不是假的！徐巧芯網路聲量排113席立委最強 狂勝韓國瑜
新國會報到迄今約100天，開議迄今也超過2個月，立法院長韓國瑜雖然言行備受關注，但他上任後謹言慎行，低調拒訪，曝光度逐漸下滑，新科立委網路聲量最高的是國民黨立委徐巧芯，第二名是民眾黨團總召黃國昌，韓國瑜只排第三，第四名則是國民黨立院黨團總召傅崐萁，第五名是民進黨立委黃捷。
記者何哲欣／台北報導
根據TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年3月8日至5月7日兩個月之間的網路聲量數據，並進一步藉由情緒總聲量調查，分析比較113席現任立委的網路聲量表現。數據分析結果發現，國民黨、民進黨、民眾黨三黨立委當中，穩坐國會第一大黨的52席國民黨立委總聲量合計186.5萬則，在藍綠白三黨總聲量佔比高達56％，遠超民進黨立委總體的98.1萬則，以及民眾黨立委總體51.2萬則。不僅如此，國民黨在網路的好感度也是第一名，好感度（P／N值）約0.35，反觀民進黨以0.33緊咬，民眾黨則只有0.23敬陪末座。
TPOC分析，儘管綠營砲打猛攻國民黨立委諸多爭議，包括徐巧芯大姑涉貪案、徐巧芯昔在京華城旁買房涉超貸案，以及傅崐萁高調率團訪問中國大陸，又頻頻公開與民進黨立委互槓等，但國民黨整體的網路好感度並未明顯受到影響，反倒是居於「關鍵少數」地位的民眾黨好感度最低，主要聲量也集中在黃國昌一人身上，加上黃屬於「攻擊型」，發言經常引發激烈政黨攻防，拉垮了民眾黨的網路好感度。