誰持有最多比特幣？左右價格的「鯨魚」現身　市場背後最大推手

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然而，由於比特幣的錢包皆是匿名擁有，除非持有者自行揭露，否則外界無法確知到底擁有最多比特幣的「鯨魚」是誰。
許多外媒搜集各方資料，整理出的鯨魚名單包括比特幣創辦人中本聰，商業分析軟體公司「MicroStrategy」創辦人賽勒（Michael Saylor），矽谷企業家德拉普爾（Tim Draper），文克萊沃斯雙胞胎（Winklevoss Twins），加密貨幣交易所「Coinbase」執行長阿姆斯壯（Brian Armstrong），有「比特幣耶穌」之稱、日前甫陷入稅務詐欺指控的維爾（Roger Ver）等等，以上這些人被公認是世界上持有最多比特幣的重要參與者。
而除了這些個體戶外，也有公司機構會持有大量比特幣，成為「機構型鯨魚」，最著名的例子就是美國富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的特斯拉（Tesla）。
比特幣仍在持續發展，隨著區塊鏈技術逐漸獲得大眾接受，當局介入監管，市場趨勢也在不斷改變，隨時可能有新的「鯨魚」出現。值得注意的是，除了猜測鯨魚的真實身分與他們究竟持有多少比特幣，鯨魚們聯手起來就能左右比特幣價格的特性，也已經引起各地監管機構注意，紛紛研究要如何降低加密幣市場的炒作操縱風險。