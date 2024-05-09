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00946上市首日守住發行價！成交量近20萬　空降台股成交王

▲00946今（9）日上市，成長爆大量，以近20萬張空降台股成交王。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）
▲00946今（9）日上市，成長爆大量，以近20萬張空降台股成交王。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）

記者鄭妤安/台北報導

台股高息ETF熱潮延續，繼3月份募集的00939、00940後，4月接棒募集的00946群益科技高息成長、00944野村趨勢動能高息也在今（9）日上市，鑒於今年多檔募集高人氣的台股ETF上市後破發，因此後續上市的00944、00946掛牌日表現也相當受到市場矚目。

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在市場多空激烈交戰下，今日2檔新ETF盤中股價上上下下，不過00946在市場買盤支撐下，終場成功力守發行價格，收在10元，且單日表現更是相較大盤明顯抗跌，也是今年來4檔上市的台股ETF中，與00939同為唯二首日沒破發的產品。

觀察今日台股市場成交狀況，00946成長爆大量，以近20萬張空降台股成交王，00944也有近5.4萬張的成交量。

財富管理專家表示，台股高息ETF產品多元，成分股篩選方式也持續精進，有別於多數高股息ETF投資範圍以全產業為主，00946聚焦於科技產業，並從中選出成長性與股息配發能力俱佳的科技高息股。

雖然市場上已有00929這類訴求科技高息主題的產品，不過00946的選股策略不僅做出差異，甚至更為優化，是第一檔將外資認同度納入考量的ETF，因能獲得外資青睞並長期持有的科技股勢必在企業體質、競爭力與獲利成長性等面向都獲得專業外資機構的認可，形同為選股品質多加一層把關，而在高息股的篩選方式上，也以董事會最新宣告股利為準，並排除尚未公布或已除息的個股，以力求精準高息，可說是更能有效掌握科技成長趨勢，也同步擁有高息來源，市場也期待00946能複製00929的成功經驗。

00946昨（8）也日公布完整成分股名單，前10大持股分別為鴻海10.99%、聯發科9.01%、聯詠8.76%、日月光投控8.38%、聯電7.93%、瑞昱7.72%、世界3.75%、瑞儀3.36%、漢唐3.2%，以及力成2.98%。

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