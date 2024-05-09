2024全球最富有城市榜！台北居39名 15人可支配投資額達10億美元
財富調查公司「新世界財富」（New World Wealth）近日發布《2024全球最富有城市報告》，結果由美國紐約奪下榜首，台北也上榜，排名第39，台灣唯一上榜城市。
國際中心顏得智／綜合報導
根據《CNBC》報導，這份前50名的富有城市榜單中，位居榜首的紐約，達可支配投資達百萬美元者（約3200萬新台幣）有34萬9500人，可支配投資達1億美元（約32億新台幣）者有744人、另有60人可支配投資達10億美元（約324億新台幣），2013至2023年間百萬富翁數量增加48%。
排名第2的則是加州舊金山灣區（The Bay Area），有30萬5700人可支配投資金額達百萬美元、68人身價可支配投資額突破10億美元。
接著，排名3至10的城市依序為日本東京、新加坡、英國倫敦、美國洛杉磯、法國巴黎、澳洲雪梨、香港、中國北京。
調查提到，美國因位居全球金融、科技和娛樂領域領導地位，因此多座城市能在該份榜單領先。
此外，台北也在榜單上排在第39名，可支配投資額達百萬美元共3萬200人，82人可投資財富超過1億美元，15人可投資額在10億美元以上，人數在2013至2023年間增加41%。