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2024全球最富有城市榜！台北居39名　15人可支配投資額達10億美元

▲2024全球最富有城市報告，結果由美國紐約奪下榜首，台北也上榜，排名第39。圖為台北市景。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024全球最富有城市報告，結果由美國紐約奪下榜首，台北也上榜，排名第39。圖為台北市景。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心顏得智／綜合報導

財富調查公司「新世界財富」（New World Wealth）近日發布《2024全球最富有城市報告》，結果由美國紐約奪下榜首，台北也上榜，排名第39，台灣唯一上榜城市。

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根據《CNBC》報導，這份前50名的富有城市榜單中，位居榜首的紐約，達可支配投資達百萬美元者（約3200萬新台幣）有34萬9500人，可支配投資達1億美元（約32億新台幣）者有744人、另有60人可支配投資達10億美元（約324億新台幣），2013至2023年間百萬富翁數量增加48%。
 
排名第2的則是加州舊金山灣區（The Bay Area），有30萬5700人可支配投資金額達百萬美元、68人身價可支配投資額突破10億美元。
 
接著，排名3至10的城市依序為日本東京、新加坡、英國倫敦、美國洛杉磯、法國巴黎、澳洲雪梨、香港、中國北京。

調查提到，美國因位居全球金融、科技和娛樂領域領導地位，因此多座城市能在該份榜單領先。

此外，台北也在榜單上排在第39名，可支配投資額達百萬美元共3萬200人，82人可投資財富超過1億美元，15人可投資額在10億美元以上，人數在2013至2023年間增加41%。

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