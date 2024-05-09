韓國「電音和尚」吉隆坡夜店嗨翻天 惹怒佛教徒巡演全喊卡
在韓國電音界人氣急升的日進和尚，近日受邀到馬來西亞吉隆坡夜店演出，帶領熱情歌迷雙手合十，大跳「佛祖Hands Up」狂歡，現場氣氛嗨翻天。但是日進和尚的演出，卻引發大馬當地佛教界強烈不滿，在輿論壓力下，接下來的演出都被宣佈取消。
國際中心／綜合報導
據大馬《中國報》報導，來自韓國的日進和尚，上個星期到吉隆坡一家夜店表演。從網路上的畫面可以看到，夜店有著強勁的音樂和閃亮的燈光，裡頭聚集著大批年輕男女，日進和尚穿著球鞋，手上拿著麥克風，用說唱RAP的方式表演成名曲「佛祖Hands Up」，把經文與電音結合處理，過程中穿插「敲木魚」橋段，非常前衛時髦。
但是把佛經當電音表演的方式，讓當地佛教界相當不滿，不少佛教徒認為，日進和尚的行為舉止不尊重佛教，嚴重誤導外界對佛教的認知。也有法師質疑，日進和尚的演出是否獲得批准，以及是否符合佛教教義。馬來西亞行動黨哥打叻沙瑪納州議員劉志俍，9日也公開要求馬六甲州政府禁止日進和尚在娛樂場所狂野表演，消費佛教。
由於反對派人士態度強應，事件迅速發酵，日進和尚原本要在衛塞節前夕加場演出，現在被迫取消。原訂5月31日在馬六甲的演出，也已遭到禁止。