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T1／中信特攻「區域」守不住林秉聖！他3戰砍69分　讓光哥傷腦筋

▲臺北台新戰神在季後賽G2以80：72擊敗新北中信特攻，距離取得隊史首個系列賽勝利只差一勝。林秉聖在這一輪系列賽對老東家在攻防兩端提供球隊巨大能量。（圖／T1聯盟提供）
▲臺北台新戰神在季後賽G2以80：72擊敗新北中信特攻，距離取得隊史首個系列賽勝利只差一勝。林秉聖在這一輪系列賽對老東家在攻防兩端提供球隊巨大能量。（圖／T1聯盟提供）

記者黃建霖/臺北報導

臺北台新戰神在季後賽G2以80：72擊敗新北中信特攻，距離取得隊史首個系列賽勝利只差一勝。戰神出色的運動能力和禁區尺寸，限制住了傷兵眾多的特攻進攻端的活力，大量的三分球出手頻頻「打鐵」，另外林秉聖在這一輪系列賽對老東家在攻防兩端提供球隊巨大能量，雖然失誤偏多，但瑕不掩瑜，3戰攻下69分給予特攻致命打擊。

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中信特攻今年賽季因為傷病影響，無法展現去年出色的團隊化學反應，林韋翰、曾文鼎和克力斯，因傷缺席大半例行賽季，季末才回歸，林韋翰更是明顯的跑動有問題；而阿巴西則是在本輪G1左腳踝部分受傷，雖然回歸，但在場上明顯受到影響，大部分以外線出手為主。

台新兩名洋將恩多和強森有體型和運動能力，林秉聖、曹薰襄、陳文宏也是出色的後場防守球員，這一套防守陣容真的給予因傷病移動能力受到影響的中信特攻很大壓力。

▲臺北戰神以恩多和強森固守的禁區，無法輕易挑戰，逼迫中信特攻出手大量三分球。（圖／T1聯盟提供）
▲臺北戰神以恩多和強森固守的禁區，無法輕易挑戰，逼迫中信特攻出手大量三分球。（圖／T1聯盟提供）
📌中信特攻大量出手三分球效率慘澹　林韋翰被封死他們失去節奏

中信特攻例行賽團隊場均出手35.3次三分球，這個系列賽3戰已出手了136次，若以例行賽的標準來換算，他們多出手了約30次，但命中率卻相當不理想，今晚49投僅9中，下半場只得到29分，慘遭逆轉。

臺北戰神對於中信特攻的持球點特別做加壓，希望能遲滯特攻的進攻，將球運過半場時已消耗大量時間，之後要組織進攻、轉移球找到高質量的投籃機會不容易，最終只能出手倉促的外線。

中信特攻主帥「光哥」李逸驊表示，戰神球員下半場身體強度越來越強，林韋翰被壯得東倒西歪，裁判這一場尺度比較嚴，球員進攻端變得猶豫，加上2名洋將進攻表現不穩定，讓他們出現明顯的得分乾旱期。

而臺北戰神許皓程教練則是說，「中場有告訴球員防守需要加壓，因為我們進攻表現不好，要多製造失誤轉換快攻，球員執行的非常好。相信對方下一場一定會大力反撲，要記取第2戰的經驗，好好調整。」

▲林秉聖這個系列賽已經攻下69分，成為有能力決定這輪勝負的關鍵球員，沒進年度第一隊反而激發他的潛能。（圖／T1聯盟提供）
▲林秉聖這個系列賽已經攻下69分，成為有能力決定這輪勝負的關鍵球員，沒進年度第一隊反而激發他的潛能。（圖／T1聯盟提供）
📌林秉聖對老東家大爆發　沒近年度第一隊激發他的潛能

林秉聖本系列賽防守阿巴西、柯丹和林韋翰都相當成功，給予他們不同的壓力，G1得到15分，上一場攻下30分，今晚則有24 分進帳，這個系列賽已經攻下69分，已成為有能力決定這輪勝負的關鍵球員。

談到對林秉聖的防守時，李逸驊表示因為林韋翰有傷，而且對方洋將身高也更有優勢，所以球隊長時間都守區域，沒有給林秉聖太多加壓，也坦言要改變防守有難度，「今天晚上會討論一下，看怎麼在下一場去做調整。」

而林秉聖則表示，自己非常信任隊友，如果中信特攻要這樣守我，這樣球隊其他人肯定會有大空檔，自己就是見招拆招。此役末節場館中響起MVP的呼聲，林秉聖說自己感謝球迷的肯定，「這一場勝利是送給球迷朋友們的」。

林秉聖今年沒進年度第一隊，他直言自己不在意，「沒拿獎項更可以激發我的潛能，我的個性就是這樣，不到最後誰知道誰更厲害？越不認可我，我就越想證明給你看，因為我相信自己是有這個能力的。而且我相信我平時的訓練，沒有辜負籃球隊我的意義。」

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