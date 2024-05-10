樂桃航空促銷今午12:00開搶！單程未稅1890元起 4航點優惠日整理
樂桃航空促銷機票又來了，將於今（10）日12:00開搶，優惠至5月12日23:59止。此次針對台北飛往日本四個航點來回推出促銷機票，包含東京成田、東京羽田、名古屋、沖繩，最低價格落在沖繩飛往台北桃園，單程未稅價只要1890元起。可預訂的適用優惠日期大致上為2024年05月22日～10月26日，依各航點又略有不同且有部分不適用日期，《NOWnew今日新聞》整理出，一文可搞定，預訂前記得先查詢記錄好。
記者葉盛耀/綜合報導
此次樂桃推出的促銷機票，包含日本四個航線，其中最受國人喜愛的東京，包含飛成田與羽田兩機場。
📌桃園 - 東京成田航線單程未稅價2480元起，優惠適用日期：2024年5月29日～8月09日、6月1日～6月5日（每週一、二、三、六、日）。
📌桃園 - 東京羽田航線則單程未稅價2680元起，優惠適用日期：2024年5月22日～7月20日。
📌桃園 - 名古屋航線單程未稅價2590元起，優惠適用日期：2024年5月28日～10月26日(每週二、三、四、五)；不適用日期：7月16日~8月30日，9月13日。
📌桃園 - 沖繩航線較特別，桃園飛沖繩單程未稅價1990元、沖繩飛桃園則是單程未稅價1890元起。優惠適用日期：2024年6月01日～10月26日；不適用日期：6月01日~8月31日、9月13日~9月24日、10月09日~10月15日。
另外，台灣虎航也推出「隱藏版限時快閃特惠」，僅限於台虎官網或APP訂票，有機會享票價9折優惠，銷售期間為即日起至2024年5月16日，可預訂旅遊期間為即日起至2024年6月20日，全航線都適用，只要於訂票時填入折扣碼「IT10OFF」即享優惠。