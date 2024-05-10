Lulu認了跟師父黃子佼斷聯　他送的「35萬愛馬仕柏金包」下場曝光

觀眾被界外球擊中！鏡頭一帶竟是「八點檔演員蘇炳憲」　傷勢曝光

▲蘇炳憲看棒球賽被界外球擊中，表情痛苦。（圖／蘇炳憲家族臉書、公視體育YouTube）
▲蘇炳憲看棒球賽被界外球擊中，表情痛苦。（圖／蘇炳憲家族臉書、公視體育YouTube）

記者楊穎軒／綜合報導

中華職棒味全龍隊、樂天桃猿隊8日在台北天母棒球場對戰，沒想到，一記界外球意外擊中一名球迷，鏡頭一帶居然是知名八點檔演員蘇炳憲，他當場露出痛苦表情，雖然腰部紅腫一片還瘀青，本人仍笑說：「我是堅強的男子漢，等一下有空要去買樂透！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇炳憲昨（9）日透過民視還原現場，當時他背對球場，側身在跟朋友講話，結果友人突然喊：「球來了！」自己一轉頭下意識躲球，怎料，球還是砸中側邊腹背，工作人員見狀立刻上前檢查傷勢並冰敷，味全龍也送上炸雞、啤酒慰問，還留電話說會持續關心，讓蘇炳憲直呼：「揪感心！」

▲蘇炳憲被高速界外球重擊腰部，身體蜷曲，一臉痛苦狀。（圖／公視體育YouTube）
▲蘇炳憲被高速界外球重擊腰部，身體蜷曲，一臉痛苦狀。（圖／公視體育YouTube）
▲工作人員幫蘇炳憲冰敷受傷部位。（圖／公視體育YouTube）
▲工作人員幫蘇炳憲冰敷受傷部位。（圖／公視體育YouTube）
而與蘇炳憲正在拍攝《愛的榮耀》、劇中飾演大女兒的吳婉君，本來也要去看這場「猿龍大戰」，因為當時進棚拍戲沒跟上，得知消息第一時間也關心「爸爸」，蘇炳憲說，當下發現只是瘀青，所以沒有去看醫生，不過被球打到的經驗難得，「沒想到這次這麼幸運，被幸運之球找上，看來今年要發發發。」

不少網友看到蘇炳憲被球重擊，熱烈討論：「打到藝人的機率有夠低，辛苦蘇炳憲了！而且經典作太多，意外地像是在拍片」、「還以為曾國城變瘦了，原來是蘇炳憲」、「何愛嘉（吳婉君角色名），你老爸中彈了」、「球評竟然認得出來！」

▲蘇炳憲是資深職棒球迷，經常到球場看比賽。（圖／蘇炳憲家族臉書）
▲▼蘇炳憲是資深職棒球迷，經常到球場看比賽。（圖／蘇炳憲家族臉書）
▲▼蘇炳憲是資深職棒球迷，經常到球場看比賽。（圖／蘇炳憲家族臉書）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁

  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道

《愛的榮耀》波波蓁泡湯太凶狠　出賣同劇賴慧如身材：她不可能輸

一粒紅到日本「萬眾聚焦的新啦啦隊女神」　斷言接班峮峮、林襄

一粒沒了濾鏡「真面目」被譏！超正姊姊不忍心：請給機會了解她

一粒「半張臉長滿痘疤」照片被嫌　本人已看皮膚科：我並不完美

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生