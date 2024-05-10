觀眾被界外球擊中！鏡頭一帶竟是「八點檔演員蘇炳憲」 傷勢曝光
中華職棒味全龍隊、樂天桃猿隊8日在台北天母棒球場對戰，沒想到，一記界外球意外擊中一名球迷，鏡頭一帶居然是知名八點檔演員蘇炳憲，他當場露出痛苦表情，雖然腰部紅腫一片還瘀青，本人仍笑說：「我是堅強的男子漢，等一下有空要去買樂透！」
記者楊穎軒／綜合報導
蘇炳憲昨（9）日透過民視還原現場，當時他背對球場，側身在跟朋友講話，結果友人突然喊：「球來了！」自己一轉頭下意識躲球，怎料，球還是砸中側邊腹背，工作人員見狀立刻上前檢查傷勢並冰敷，味全龍也送上炸雞、啤酒慰問，還留電話說會持續關心，讓蘇炳憲直呼：「揪感心！」
而與蘇炳憲正在拍攝《愛的榮耀》、劇中飾演大女兒的吳婉君，本來也要去看這場「猿龍大戰」，因為當時進棚拍戲沒跟上，得知消息第一時間也關心「爸爸」，蘇炳憲說，當下發現只是瘀青，所以沒有去看醫生，不過被球打到的經驗難得，「沒想到這次這麼幸運，被幸運之球找上，看來今年要發發發。」
不少網友看到蘇炳憲被球重擊，熱烈討論：「打到藝人的機率有夠低，辛苦蘇炳憲了！而且經典作太多，意外地像是在拍片」、「還以為曾國城變瘦了，原來是蘇炳憲」、「何愛嘉（吳婉君角色名），你老爸中彈了」、「球評竟然認得出來！」
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