早趕鴕鳥晚追大鵝！野狗害鵝群逃命 台中飼主對警察喊拍謝
台中市烏日區馬路昨天一早出現一對駝鳥，讓警察忙者趕鳥，晚上霧峰區又有一群鵝在馬路奔走，警察獲報追鵝，附近民眾也幫忙圍捕。警方找到飼主，得知鵝場圍籬被野狗咬破入侵，鵝群為了逃命才跑到大街，連忙喊抱歉。警察和民眾將鵝逼到民宅圍籬牆角，飼主一手一隻扣著鵝脖子，俐落的將牠們全部抓上車。
記者顏幸如／台中報導
台中市烏日區溪南路昨（9）日一早6點多出現兩隻大鴕鳥逛大街，附近民眾嘖嘖稱奇，但不敢靠近。由於一時找不到飼主，溪南派出所警員幫忙驅趕、交給農業局帶走。有民眾表示，曾看到４隻駝鳥出現在附近的貓羅溪覓食，疑似有人放養，但鴕鳥常被野狗追逐，這次應該也是被狗追，才會從河床跑到溪南社區。
晚上９點多，大里區仁美路又出現一群鵝在馬路上奔走，由於身材差距佔優勢，這次人們不再恐慌，反而開心的幫警察追鵝，有人拿黑色垃圾袋想抓鵝，但身手不如鵝矯健，一再失手，旁人不時傳出笑聲；誤闖人類世界的13隻鵝，則是驚慌得不知如何是好，緊緊依偎在一起。
警方找到飼主，他才得知飼養場圍籬被野狗咬破侵入，鵝隻為了不被野狗咬死，逃難到200公尺外的大街。警方呼籲民眾若飼養寵物，應善盡約束責任，避免任意竄入道路，若影響交通安全，可依《道路交通管理處罰條例》第84條處罰所有人，倘若因此引發交通事故，飼主也需負賠償責任。