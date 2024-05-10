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小賈斯汀要當爸了！他環抱海莉挺孕肚入鏡　知情人曝：超過6個月

▲小賈斯汀要當爸了！他環抱老婆海莉挺孕肚入鏡，知情人曝：「懷孕超過6個月了。」（圖／小賈斯汀IG）
▲小賈斯汀要當爸了！他環抱老婆海莉挺孕肚入鏡，知情人曝：「懷孕超過6個月了。」（圖／小賈斯汀IG）

記者洪生儒／綜合報導

美國歌手小賈斯汀（Justin Bieber）跟老婆海莉比伯（Hailey Bieber）在2018年結婚，婚後兩人經常透過社群放閃，讓不少粉絲們看了都非常羨慕。沒想到，小賈斯汀夫妻倆今（10）日透過社群曬出一段影片，曝光他老婆挺著孕肚，他環抱愛妻甜蜜的幸福模樣，向粉絲們分享兩人即將迎接第一個孩子的喜悅。

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▲小賈斯汀跟老婆海莉比伯在2018年結婚，婚後兩人經常透過社群放閃，讓不少粉絲們看了都非常羨慕。（圖／小賈斯汀IG）
▲▼小賈斯汀跟老婆海莉比伯在2018年結婚，婚後兩人經常透過社群放閃，讓不少粉絲們看了都非常羨慕。（圖／小賈斯汀IG）
 
小賈斯汀跟老婆海莉一起透過社群貼出影片，從影片中可以看到，老婆海莉身穿白色蕾絲連身長裙，夫妻倆一起在田園中，老婆挺著孕肚露出微笑，兩人還深情擁吻，牧師也現身在影片中，彷彿在為這對幸福的夫妻宣誓。

▲▼小賈斯汀夫妻倆今（10）日透過社群曬出一段影片，曝光他老婆挺著孕肚，他環抱愛妻甜蜜的幸福模樣，向粉絲們分享兩人即將迎接第一個孩子的喜悅。（圖／小賈斯汀IG）
▲▼小賈斯汀夫妻倆今（10）日透過社群曬出一段影片，曝光他老婆挺著孕肚，他環抱愛妻甜蜜的幸福模樣，向粉絲們分享兩人即將迎接第一個孩子的喜悅。（圖／小賈斯汀IG）
 
雖然兩人都沒有特別寫下什麼文字，但TAG彼此帳號，曬出幸福的畫面，讓不少粉絲看了都替他們感到開心，因為過去夫妻倆受訪時，都曾表示過希望可以有個孩子，如今終於要迎接第一個孩子，想必兩人都非常期待。而根據《TMZ》報導，有知情人士透露，海莉比伯已經懷孕超過6個月的時間，預計將會在夏季生下孩子。

▲小賈斯汀老婆海莉身穿白色蕾絲連身長裙，夫妻倆一起在田園中，老婆挺著孕肚露出微笑，兩人還深情擁吻。（圖／小賈斯汀IG）
▲小賈斯汀老婆海莉身穿白色蕾絲連身長裙，夫妻倆一起在田園中，老婆挺著孕肚露出微笑，兩人還深情擁吻。（圖／小賈斯汀IG）
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