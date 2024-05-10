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日圓想扭轉貶勢！專家直指日央行決心是關鍵　但可能不利日股表現

▲日圓兌美元今突貶破160關卡，但隨後又如火箭升空般回升至155，發生劇烈動盪。（圖／記者顏真真攝）
▲日圓兌美元今突貶破160關卡，但隨後又如火箭升空般回升至155，發生劇烈動盪。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

日本央行3月終於結束「負利率」，更是17年來首度升息，但日圓兌美元不漲反跌，更一度跌破160關卡，創34年新低價，即便日本央行在2次出手干預匯市提振日圓，日圓回升至151後，又續貶向160，近日日本央行總裁植田和男又開始喊話。專家認為，除非日本央行讓市場對6月升息有所憧憬和預期，日圓才有望自重返150水準，甚至進一步回升。但要注意的是，利率及日圓上升都不利日本股市，近期日經指數自4萬點回跌，若日本央行確立升息提前，日經指數的回跌壓力可能更大。 

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FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正指出，在日本升息後，日圓不升反貶原因，主要是美日利差仍非常明顯，，套利放空日圓的資金不斷進駐。 雖然日本央行官員在此後不斷出口術希望阻止日圓急速貶值，市場並不相信這些口頭干預，日圓兌美元也一舉貶破160水準，再創34年新低。 

雖然日本央行在4月29和5月2日兩次出手干預匯市提振日圓，但日圓被拋售的根本性原因並未有任何改變，日圓在兩次干預後雖然回升至151水準，之後持續貶向160，根本無助於改變美日利差導致日圓貶值的根本性原因

日圓在兩次干預後雖然回升至151水準，又繼續貶向160水準，根本無助於改變美日利差導致日圓貶值的根本性原因。 不過，近日日本央行立場有了轉變。 日本央行總裁植田和男在與首相岸田文雄會面後表示，匯率對經濟和通膨會產生重大影響，視這些波動而定，可能需要採取貨幣政策應對措施。 

楊傲正認為，即便日本央行言論上未有直接升息，但以貨幣政策應對匯率變化，是日本央行過去一段時間以來都未有表態的言論，也是市場一直不明為何只以口頭和行動干預匯市，但不解決根本性問題的疑慮，這次日本央行總裁終於正視日圓貶值和貨幣政策之間的關係。 

他表示，日圓持續疲弱，一方面利好出口和投資需求，但過急的貶值卻會導致進口性通膨，不論是生產企業還是個人都會受進口通膨影響而想辦法減低成本或減低支出，企業更需要透過漲價以將成本轉嫁消費者，而假如消費力未能追上進口性通膨，最終零售萎縮，企業盈利下行，經濟不增反倒退，這些都是貨幣急速貶值的問題。

對外而言，日圓匯價不斷貶值引來的波動性和信心風險，都會導致貨幣政策的穩定性和日本央行公信力減弱，更甚者會有像土耳其、阿根廷等央行對匯率失控而無法再利用貨幣政策調整控制的問題。 

因此，楊傲正指出，日本央行這個方向是合理，也是有必要調整貨幣政策，從根本性改變美日利差，才有望使日圓回穩甚至升值，否則多次央行和政府的行動干預，都擋不住市場的趨勢。

不過，日本央行總裁言論，日圓兌美元並沒有因此回升，還繼續貶向156，由此可見，日本央行自3月利率決議後的言論，即便一直揚言會干預匯市、關注日圓波動等，但對日圓貶值並未有影響，甚至市場都質疑日本央行是否會採取應對措施，這一連串的言論已開始導致市場不太關注和信任日本央行「只說不做」的行為。 

楊傲正認為，日本央行在6月利率決議前，需要有更明確、更清晰的立場指引，才有望挽回市場對日本央行言論的信心。 同時，日本央行要使市場對6月升息有所憧憬和預期，美元兌日圓才有望自155至160區間從返150水準，甚至進一步回跌。

只是，對於日圓及日本升息的憧憬和預期也需要非常留心，假如日本央行6月升息的預期指引開始出現，相信日圓有望再次向上，但利率和日圓上升都不利股市走勢，而近期日經指數自4萬點回跌，假如日本央行確立升息提前，日經指數的回跌壓力可能更大。 

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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