高雄鳳梨直送東京校園餐桌 日生台語直呼「多謝高雄」
去年高雄農業局首次成功媒合八王子台灣友好交流協會採購鳳梨捐贈東京八王子市38所國中，今年該市教育委員會為加深學生對台灣高雄的印象，也製作了食農教育教材，在營養午餐菜單加上台灣國民小吃「魯肉飯」、「蛋花湯」「鳳梨甜點」組成台灣三大元素營養午餐，八王子市立第四中學校的同學們更用台語表示「多謝、多謝」，期待與高雄市未來有更多深度的交流。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄鳳梨連續2年登上日本學生營養午餐水果，這次也化身為外交大使於5月9至5月10日將高雄鳳梨直送當地日本學生餐桌，提供東京八王子市全市共38校14,500名師生品嚐高雄當季鳳梨。
高市府農業局局長張清榮期盼，未來可以持續透過高雄鳳梨實現國民外交，國際交流從農業及教育做起，在高雄市政府長年耕耘國際市場，將高雄農產品推向國際舞台，透過農產品讓全世界知道台灣、認識高雄，進而帶動周邊產業，共同進步。
八王子台灣友好交流協會理事長黑須隆一以捐贈者身分於5月7日與東京八王子市長初宿和夫會面，會議中黑須理事長提到高雄與東京八王子市長期交流，藉由學生親自品嚐高雄鳳梨，更盼台日國際交流不間斷，代代傳承。
去年因為品嚐到高雄鳳梨而來到高雄交流的日本男同學分享，高雄市景結合傳統與現代元素令人印象深刻，高雄市立右昌國中接待的同學們也非常友好，台日學生一同共進營養午餐，讓八王子市學生對高雄留下深刻印象，成功讓國民外交由校園扎根。