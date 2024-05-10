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樂天旅遊2天快閃優惠！飯店入住半價、最高折8千　萬元玩斯里蘭卡

▲樂天旅遊推出「寵愛母親節」訂房優惠活動，提供超值日本飯店以及平台專屬優惠券，其中於5月13日、5月20日兩日將有「快閃六折優惠」，住宿搭配餐食預訂，最低可達3折。（圖／記者葉盛耀攝）
▲樂天旅遊推出「寵愛母親節」訂房優惠活動，提供超值日本飯店以及平台專屬優惠券，其中於5月13日、5月20日兩日將有「快閃六折優惠」，住宿搭配餐食預訂，最低可達3折。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

日本線上訂房品牌「樂天旅遊」，看準自駕遊更方便闔家大小一起深入探訪日本的魅力，宣布推出多國語言租車預訂服務網頁。 除現有的日語外，預定服務還新增了英語、韓語和繁體中文（台灣）。 同時，為了歡慶母親節與迎接暑假，推出「寵愛母親節」訂房優惠活動，提供超值日本飯店和平台專屬優惠券，尤其於5月13日、5月20日兩日，將有「快閃六折優惠」，住宿搭配餐食預訂，最低達3折。世邦旅遊也推出夏季線上旅展，其中歐洲早鳥最高第2人減1.2萬元，斯里蘭卡旅遊更有1.1萬的限量優惠價格。

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樂天旅遊「寵愛母親節」優惠活動即將開跑，優惠方案可以一路用到十一月底為止，方便台灣旅客為即將到來的夏、秋旅遊旺季進行規劃。樂天旅遊除了提供的八折獨家優惠、快閃優惠外，平台合作旅宿夥伴也另外提供直接折扣，本檔優惠活動最低可達3折。

樂天旅遊「寵愛母親節」優惠活動期間為2024年5月9日上午9:00至2024年5月24日上午8:59止（台灣時間），本次優惠的入住期限為2024年5月9日至2024年11月30日退房止。

▲樂天旅遊「寵愛母親節」活動將於5月9日台灣時間上午9:00開跑，至5月24日上午8:59止。（圖／翻攝樂天旅遊官網）
▲樂天旅遊「寵愛母親節」活動將於5月9日台灣時間上午9:00開跑，至5月24日上午8:59止。（圖／翻攝樂天旅遊官網）
📍優惠方案一：飯店折扣折抵
飯店折扣方案：不需優惠券，合作飯店於活動期間直接提供訂房優惠，折扣最低達原價5折。

📍優惠方案二：樂天旅遊八折優惠
八折優惠券方案：活動期間樂天旅遊提供「平台獨家八折優惠券」，最高可折抵2萬日圓（逾台幣4,000元），可與「優惠方案一」的飯店提供折扣合併使用，可低至原價的4折。 

📍優惠方案三：周一快閃六折優惠

▪ 周一限時快閃優惠： 
第一波5月13日上午11:00（台灣時間） 
第二波5月20日上午11:00（台灣時間） 

▪ 六折優惠券

樂天旅遊提供「限量快閃六折優惠券」，上述每一時段限量200名、每一會員於活動期間限用一次。最高折扣限額4萬日圓（逾台幣8,000元），且可與「優惠方案一」的飯店折扣合併使用，等於最低可以3折入住，但「限量快閃六折優惠券」與「平台獨家八折優惠券」於結帳時僅可擇一使用。

此外，樂天集團抽獎活動於整個5月持續進行，於月底前持樂天信用卡於樂天旅遊訂房、樂天市場購物、樂天KOBO電子書官網購書，消費滿額可獲三次抽獎機會，共有3名中獎名額，樂天將招待得獎者東京旅遊的機票及住宿，一人中獎兩人同行，並加贈台灣樂天桃猿比賽門票及東北樂天金鷲比賽門票。

世邦旅遊開跑夏季線上旅展

另外，世邦旅遊則搶先推出夏季線上旅展，針對暑假全家出遊、秋季日韓賞楓等，也有歐洲早鳥最高第2人減1.2萬元，精選歐洲熱門行程如：瑞士、北歐、英國、西葡、義大利等，推出早鳥優惠，最優惠第2人減1.2萬元只要在出發前120天付訂，另外還有90天前第2人減1萬元、以及60天前第2人減8,000元。此外，更精選10條行程推出「係金ㄟ！歐洲買一送一！」，早鳥報名即可享每人送100歐元。

▲世邦旅遊夏季線上旅展歐洲早鳥最高第2人減1.2萬元，圖為北歐行程之挪威蓋倫格峽灣。（圖／世邦旅遊提供）
▲世邦旅遊夏季線上旅展歐洲早鳥最高第2人減1.2萬元，圖為北歐行程之挪威蓋倫格峽灣。（圖／世邦旅遊提供）
美國在暑假期間最推薦走訪迪士尼及環球影城雙樂園，線上旅展可享第2人減4,000元優惠，也有以西雅圖進出走訪加拿大的行程，同樣享不同價格的優惠。針對星宇航空8月16日首航西雅圖，世邦旅遊推出美加雙城8日，早鳥可享第2人折6000元，可搭乘K董親駕航班，而世邦旅遊更加碼推出市場獨家「西雅圖夜未眠10日」，出發日8月9日、8月11日，搭乘星宇從舊金山進、西雅圖回，8月11日能搭乘到同樣也是由K董親駕的航班。

在東南亞部分，世邦旅遊規劃以星宇航空直飛越南最夯的富國島，全程安排五星度假村，提供第2人減1,000元優惠，馬來西亞則是安排入住最不可錯過的大紅花海上Villa，強打市場最殺價格1萬9,900元起，暑假期間7-9月更升等1晚五星飯店。位於南亞的斯里蘭卡，充滿佛教古國的氛圍，特定出發日6月28日，報名前10位即可享有下殺1萬1千元的超值優惠。

▲世邦旅遊夏季線上旅展推出斯里蘭卡限定0628出發下殺1.1萬元。（圖／世邦旅遊提供）
▲世邦旅遊夏季線上旅展推出斯里蘭卡限定0628出發下殺1.1萬元。（圖／世邦旅遊提供）

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