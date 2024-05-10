樂天旅遊2天快閃優惠！飯店入住半價、最高折8千　萬元玩斯里蘭卡

我是廣告 請繼續往下閱讀
樂天旅遊「寵愛母親節」優惠活動期間為2024年5月9日上午9:00至2024年5月24日上午8:59止（台灣時間），本次優惠的入住期限為2024年5月9日至2024年11月30日退房止。
📍優惠方案一：飯店折扣折抵
飯店折扣方案：不需優惠券，合作飯店於活動期間直接提供訂房優惠，折扣最低達原價5折。
📍優惠方案二：樂天旅遊八折優惠
八折優惠券方案：活動期間樂天旅遊提供「平台獨家八折優惠券」，最高可折抵2萬日圓（逾台幣4,000元），可與「優惠方案一」的飯店提供折扣合併使用，可低至原價的4折。
📍優惠方案三：周一快閃六折優惠
▪ 周一限時快閃優惠：
第一波5月13日上午11:00（台灣時間）
第二波5月20日上午11:00（台灣時間）
▪ 六折優惠券：
樂天旅遊提供「限量快閃六折優惠券」，上述每一時段限量200名、每一會員於活動期間限用一次。最高折扣限額4萬日圓（逾台幣8,000元），且可與「優惠方案一」的飯店折扣合併使用，等於最低可以3折入住，但「限量快閃六折優惠券」與「平台獨家八折優惠券」於結帳時僅可擇一使用。
此外，樂天集團抽獎活動於整個5月持續進行，於月底前持樂天信用卡於樂天旅遊訂房、樂天市場購物、樂天KOBO電子書官網購書，消費滿額可獲三次抽獎機會，共有3名中獎名額，樂天將招待得獎者東京旅遊的機票及住宿，一人中獎兩人同行，並加贈台灣樂天桃猿比賽門票及東北樂天金鷲比賽門票。
世邦旅遊開跑夏季線上旅展
另外，世邦旅遊則搶先推出夏季線上旅展，針對暑假全家出遊、秋季日韓賞楓等，也有歐洲早鳥最高第2人減1.2萬元，精選歐洲熱門行程如：瑞士、北歐、英國、西葡、義大利等，推出早鳥優惠，最優惠第2人減1.2萬元只要在出發前120天付訂，另外還有90天前第2人減1萬元、以及60天前第2人減8,000元。此外，更精選10條行程推出「係金ㄟ！歐洲買一送一！」，早鳥報名即可享每人送100歐元。
美國在暑假期間最推薦走訪迪士尼及環球影城雙樂園，線上旅展可享第2人減4,000元優惠，也有以西雅圖進出走訪加拿大的行程，同樣享不同價格的優惠。針對星宇航空8月16日首航西雅圖，世邦旅遊推出美加雙城8日，早鳥可享第2人折6000元，可搭乘K董親駕航班，而世邦旅遊更加碼推出市場獨家「西雅圖夜未眠10日」，出發日8月9日、8月11日，搭乘星宇從舊金山進、西雅圖回，8月11日能搭乘到同樣也是由K董親駕的航班。
在東南亞部分，世邦旅遊規劃以星宇航空直飛越南最夯的富國島，全程安排五星度假村，提供第2人減1,000元優惠，馬來西亞則是安排入住最不可錯過的大紅花海上Villa，強打市場最殺價格1萬9,900元起，暑假期間7-9月更升等1晚五星飯店。位於南亞的斯里蘭卡，充滿佛教古國的氛圍，特定出發日6月28日，報名前10位即可享有下殺1萬1千元的超值優惠。