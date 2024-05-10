00944與00946昨掛牌淨值創低！今雙雙腳軟、00946跌逾1%
高股息ETF野村趨勢動能高息00944與群益科技高息成長00946昨（9）日掛牌上市，其中00946終場守住發行價格，收在10元，但由於淨值與股價出現溢價，今（10）日股價爆量下跌，早盤最低來到9.86元，跌逾1%，上午11點成交量逾6萬張。至於00944午盤11點跌0.4%，來到14.81元，兩檔仍跌破發行價位。
記者許家禎／台北報導
群益科技高息成長00946昨（9）日掛牌上市，昨日市場多空激烈交戰，00946在市場買盤支撐下，終場成功力守發行價格10元，且單日表現較大盤明顯抗跌，也是今年來4檔（00946、00944、00940、00939）上市的台股ETF中，與00939同為唯二首日沒破發的產品。
但00946昨日下午公布淨值下滑至9.91元，為成立以來新低，受到股價高於淨值出現溢價，使今日股價開低，早盤最低來到9.86元，跌逾1%，股價盤中再破發，上午11點成交量逾6萬張。
00946昨天也公布完整成分股名單，前十大持股分別為鴻海10.99%、聯發科9.01%、聯詠8.76%、日月光投控8.38%、聯電7.93%、瑞昱7.72%、世界3.75%、瑞儀3.36%、漢唐3.2%$，以及力成2.98%。
至於高股息ETF野村趨勢動能高息00944，發行價15元，昨日終場則收14.87元，跌破發行價格15元，與00940並列上市首日就破發的產品。隨後公布淨值也走跌至14.82元，使今日股價弱勢，午盤11點跌0.4%，來到14.81元，仍跌破發行價15元。
※【NOWnews 今日新聞
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