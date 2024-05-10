洗菜突預告「啦啦隊生涯最後一場」！粉絲瘋猜引退 經紀人發聲了
藝人洗菜在去年9月宣布加入台北台新戰神啦啦隊「Taishin Wonders」，引起不小討論，粉絲們也都非常支持她的決定。沒想到，洗菜加入啦啦隊才過7個月的時間，近日卻突然發文預告「下禮拜就是啦啦隊生涯最後一場了！」疑似引退的消息讓不少粉絲都感到相當震驚，而洗菜的經紀人也在昨（9）日出面回應。
記者洪生儒／綜合報導
洗菜近日透過IG發文分享自己在球場上的美照，並開心的表示：「看的出來我很喜歡站在這裡嗎？當你很喜歡一件事情的時候，眼裡是會看到閃閃發光的！」不料，洗菜下一句突然話鋒一轉表示：「下禮拜就是啦啦隊生涯的最後一場了。」而洗菜口中「下禮拜最後一場」的時間剛好就是昨（9）日的季後賽，讓粉絲們都驚訝不已。
根據《三立新聞網》報導，洗菜經紀人事後澄清「沒有說過最後一場」，只是洗菜近期只有這一場的排班，她是把每一場都當作最後一次，並沒有要引退。洗菜後來也透過IG限時動態曬出練舞影片並寫道：「把每一場表演都當作是最後一次表演在準備才可以。」
後來，洗菜也在IG上發文曬出自己在停車場翻唱IU〈Love wins all〉的影片來寵粉，還在貼文中寫道，「把停車場當成小巨蛋在唱欸，一年半沒有發唱歌影片，久等了！」許多粉絲們聽完洗菜的歌聲後，都紛紛留言表示：「耳朵本來不孕都聽到懷孕了」、「原唱的樣子都忘記了」、「後面怎麼才是重點，聽到雞皮疙瘩」、「穿透力好強，倫敦這邊都聽到了」、「可以挑戰Good Day了。」
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