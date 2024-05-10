洪金寶因《功夫》與周星馳決裂 20年後首談對方：很不想評價
周星馳2004年自導自演的電影《功夫》紅遍全球，戲中的武打動作更是整部戲的重點，而《功夫》一開始的武打動作設計，周星馳是請來香港「大哥大」洪金寶來負責設計，未料2人後來因故鬧翻，洪金寶中途帶著團隊退出劇組，周星馳也找來袁和平負責接替動作設計，2人也從此再無聯繫。事隔多年後，洪金寶再被問及對周星馳的看法，洪金寶則以「不想評價」來回應。
記者張一笙／綜合報導
洪金寶過去曾公開批評周星馳，並生氣地表示：「你不能拿自己當人，拿別人都當狗。」20年後洪金寶接受香港YouTube頻道訪問，被問及這件事，主持人詢問洪金寶當年他會離開，是不是跟傳聞中說的「因為上海蚊子太多，所以跑回香港？」洪金寶則表示，當初自己確實打算「一去不回頭」，洪金寶表示自己是回到香港看醫生，接著周星馳就叫他不要回去了。
主持人隨即接著問洪金寶如今對於周星馳的評價，只見洪金寶不假思索地表示：「不想評價」、「很不想評價」，可見時間即便過了20年，洪金寶與周星馳2人之間，至今仍有嫌隙。
洪金寶也提到，開場的斧頭幫大戰3大高手，以及3大高手之間互相切磋的武打場面，都是由他設計的，佔整部劇約莫1/5左右。在洪金寶帶著團隊離開《功夫》劇組後，周星馳隨即從美國請袁和平來接替動作指導，雖然2人之間鬧翻，周星馳仍在《功夫》電影片尾上放上洪金寶的名字，以示感謝。
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