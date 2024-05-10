斬與財團不當密會！議員送「桃花劍」 蔣萬安反應曝光
台北市長蔣萬安今(10)日上午率市府機關首長赴市議會針對「北市府就臺北大巨蛋BOT案之因應及檢討作為、北投士林科技園區T16、T17、T18 地上權招商過程疑義、現階段工程進度及爭議說明就監察院認定京華城容積違失案之廉政調查及後續應處作為及台智光解約後續進度及備援應變報告」向議會進行專案報告。市議員林延鳳質詢時贈送桃花劍給蔣萬安，表示不是給市長斬桃花的，是斬斷與財團的不當連結。蔣萬安聽到議員要送桃花劍，與會官員在台上憋笑，不敢笑出聲。
記者呂炯昌／台北報導
林延鳳質詢時爆料，今年3月28日，「北士科案」被揭露前，市府法務局長連堂凱、地政局長陳信良都分別帶科室主管，在法務局會議室密會新光人壽陳姓副總討論地上權建物與移轉問題，由於無任何會議紀錄、錄音錄影「形同密會」。她質疑，「你們到底談什麼？談到連市長都不知道？」連堂凱回應，沒有府級長官出席，只有局長出席。不過，這說法引發林延鳳怒回，「你們兩位局長有出席，市長不知道，都沒有報告，到目前為止大家都在關心這件事，你們還沒讓市長知道，搞什麼東西！」
連堂凱透露，談的內容有關地上權移轉，而結論就是按照合約走。對此，林延鳳質疑，「但我沒看到任何會議紀錄，也沒有錄音錄影，誰知道你們怎麼談？你現在講連市長都不相信你！」林延鳳再追問，「你們當時談的時候，新壽有沒有提地上權移轉的訴求？只是你們沒有同意」，連堂凱則回應「對！」
林延鳳也喊話蔣萬安，他自己是律師，但不要陷入呼籲「法匠」的思維，只看表面但不了解核心，否則依照合約，像南港轉運站BOT，東站樓地板每年每平方公尺501 元的「賤租」，或是北士科T17、T18案，都是耽誤台北市發展。此外，林延鳳也提醒，由於T17、T18無投資計畫書審查或將投資企劃納入契約，新壽只要不違反「科專用地」土管規定「想蓋什麼都可以」，甚至蓋一間小廁所再拿到使照就能避罰兼順利移轉他人，因為契約未規定它必須開發多少面積或作何使用，更沒有規定「須經市府同意怎麼使用」。
林延鳳認為，蔣市府應該和廠商重新議約，到底是要繼續開發，逼新壽出來面對，看是要賠錢「分手」，還是付錢「負責到底」，別讓廠商予取予求。質詢時間過後，林延鳳也拿出一把桃花木劍送給蔣萬安，林延鳳說，「這不是讓你斬桃花的，是讓你斬妖除魔的，好好地有勇氣把這四個案子，該怎麼辦就怎麼辦，不要退縮。」蔣萬安聽到議員要送桃花劍，與會官員在台上努力憋笑，不敢笑出聲。