柯文哲任內三大案專案報告　蔣萬安引用柯語錄：該怎麼辦就怎麼辦

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針對外界關心的非體育活動臨時使用，蔣萬安表示，後續將依照大巨蛋使用執照附註規定，請遠雄公司完成防火逃生避難安全驗證，並送專業機構審查，將審查核定資料向市府申請臨時性活動使用。
蔣萬安接續說，北投士林科技園區是一個以區段徵收辦理整體開發的重大計畫，後續將積極配合政風處調查外，並恪遵議會建議，未來辦理設定地上權招商案權利金底價，原則將同時估算土地市價3成數值；同時提送相關委員會審議，採從高評定方式辦理；未來履約期間，將以既有機制強化違規查察，若有不符使用目的的情形，將依契約規範內容及現有相關法令行使懲罰機制，以確保相關使用符合產業發展目的。他表示，北士科是未來產業發展的重要基地，會接續推進T3、T4、T12基地地上權招商案，積極讓北士科成為下一個臺北市產業發展引擎。
針對京華城案，蔣萬安表示，京華城在民國80年，申請都市計畫由工業區變更為商業區，當時市政府要求京華城捐地30%作為公園廣場使用，計畫書記載其容積率依整個基地面積計算為392%，但允許建造的樓地板面積得不低於原已申請執照的樓地板面積約12萬平方公尺。之後京華城持續主張容積率為560%，向監察院陳情。102年起監察院9次函詢市府都市計畫事宜並提出調查報告、105年提出糾正意見、106年質問並提出審核意見，認定京華城容積率為560%。
市府107年依監察院意見修訂細部計畫，將容積率由392%調整為560%，回歸容積管制，並刪除原計畫載明12萬的允建樓地板面積。109年京華城持續向市府陳情，認為12萬的允建樓地板面積被刪除影響權益。後來京華城公司依都市計畫法第24條規定提出修訂都市計畫市府受理後召開專案學者諮詢會議，進行都市計畫變更法定程序，經2次專案小組及2次委員會審議，110年9月由都委會決議修正通過，加計20%容積獎勵，達容積率為672%。最後京華城公司依現行都市計畫容積移轉相關法令，申請核准移入容積30%，合計容積率調整為840%。
蔣萬安說，收到監察院糾正後，他即刻要求提出精進方案，都發局於今(113)年3月研訂「臺北市都市計畫案件審議事項處理原則」。也就是說，往後如果再有土地權利關係人依都市計畫法第24條自行擬定或變更細部計畫，只要涉及新增容積獎勵項目的案件，都委會將不予受理，回歸都市計畫審議及相關法規處理，絕對不讓類似案件再有發生的可能。目前全案由政風處介入調查，同時，檢調單位也已經索取資料介入調查，北市府配合檢調偵辦。
針對台智光案後續，蔣萬安說，自去年下半年議定費率時，警察局、法務局、資訊局等相關局處就已經組成跨局處爭議處理機制，就傳輸費率相關爭議 研商應變措施。後續的爭議處理，依照合約啟動，後續的程 序也會持續走完。上周北市府也特別請台智光來市府討論終止程序的後續事宜，但是台智光未派員出席，也未提送資料導致最終會議流會。接下來就會依照發給台智光的函文內容，繼續後面相關處理程序，後續爭議處理由法務局主政，警察局及資訊局將配合法務局跨局處來辦理。
蔣萬安進一步說，未來將進行子約的終止契約程序，並積極洽其他電信業者接手維持錄影監視系統傳輸網路運作，所增加的費用及損失，依契約向台智光求償。再來研議建立其他業者線路備援機制的可行性，當終止契約時可適時接替營運，維持錄影監視系統網路傳輸正常運作，避免出現空窗期。
最後蔣萬安強調，近期大家關心的這幾個案子，只要有證據出現，他都是用一樣的原則來處理，對於任何的案件就讓事實說話。絕不姑息，也絕不護短、勿枉勿縱，配合檢調，「該怎麼辦就怎麼辦」，這就是唯一的立場。