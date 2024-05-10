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華神來了！劉德華真的要來台灣　10、11月確定攻蛋日期曝光

▲劉德華所屬的台灣映藝今日稍早在臉書宣布，將在今年10月、11月於台北小巨蛋開唱。（圖／翻攝自映藝娛樂臉書）
▲劉德華所屬的台灣映藝今日稍早在臉書宣布，將在今年10月、11月於台北小巨蛋開唱。（圖／翻攝自映藝娛樂臉書）

記者楊慧玲／台北報導

近日才誤傳第二胎的香港天王劉德華（華仔），真的帶來喜訊了！華仔所屬的台灣映藝今（10）日稍早在臉書宣布，將在今年10月、11月於台北小巨蛋開唱，華嫂們可準備迎接老公到來。

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劉德華自7月起展開全新的《今天…is the Day》巡迴演唱會，一開始先宣布將到上海、廣州、北京、南京、杭州、深圳、成都和重慶等8個大陸城市開唱，隨後陸續公布10月要前進澳門、新加坡、馬來西亞，今天又宣布將於10月、11月來台開唱，也令許多等待他11年的台灣歌迷嗨翻天。

▲劉德華（中）62歲暖壽與3000名粉絲同慶，好友葉倩文、林子祥夫妻甜蜜獻唱歌曲〈敢做敢恨〉祝賀。（圖／台灣映藝）
▲劉德華（中）去年9月時，為62歲暖壽與3000名粉絲同慶，好友葉倩文、林子祥夫妻甜蜜獻唱歌曲〈敢做敢恨〉祝賀。（圖／台灣映藝）
華仔曾多次來台演唱，但最近一次開唱竟然已經是11年前，這段時間他也曾於2019年、2020年兩度向小巨蛋申請，但皆因檔期與疫情關係而無法成行，如今隨著疫情解封，他也重新投入巡演，並把台灣規劃進行程內，也讓許多粉絲們都非常開心在官網上留言，「終於等到這一天」、「拜託實名制」、「謝謝老大，終於等到了」、「天啊！希望可以搶的到」，還有粉絲敲碗可以加開高雄場。



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