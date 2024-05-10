華神來了！劉德華真的要來台灣 10、11月確定攻蛋日期曝光
近日才誤傳第二胎的香港天王劉德華（華仔），真的帶來喜訊了！華仔所屬的台灣映藝今（10）日稍早在臉書宣布，將在今年10月、11月於台北小巨蛋開唱，華嫂們可準備迎接老公到來。
記者楊慧玲／台北報導
劉德華自7月起展開全新的《今天…is the Day》巡迴演唱會，一開始先宣布將到上海、廣州、北京、南京、杭州、深圳、成都和重慶等8個大陸城市開唱，隨後陸續公布10月要前進澳門、新加坡、馬來西亞，今天又宣布將於10月、11月來台開唱，也令許多等待他11年的台灣歌迷嗨翻天。
華仔曾多次來台演唱，但最近一次開唱竟然已經是11年前，這段時間他也曾於2019年、2020年兩度向小巨蛋申請，但皆因檔期與疫情關係而無法成行，如今隨著疫情解封，他也重新投入巡演，並把台灣規劃進行程內，也讓許多粉絲們都非常開心在官網上留言，「終於等到這一天」、「拜託實名制」、「謝謝老大，終於等到了」、「天啊！希望可以搶的到」，還有粉絲敲碗可以加開高雄場。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁