中職／狂！統一獅開季27場狂掃21勝　創下史上最強紀錄且大幅刷新

T1／海神中鋒庫薩斯豐收年！生涯首奪DPOY　擊敗林秉聖、克羅馬

▲高雄全家海神庫薩斯（Mindaugas Kupšas）以73分大幅領先戰神林秉聖、雲豹克羅馬與威廉斯等強勁對手，首度獲得年度防守球員殊榮。（圖／T1提供）
▲高雄全家海神庫薩斯（Mindaugas Kupšas）以73分大幅領先戰神林秉聖、雲豹克羅馬與威廉斯等強勁對手，首度獲得年度防守球員殊榮。（圖／T1提供）

記者黃建霖/綜合報導

T1聯盟2023-24賽季年度防守球員得主今（10）日正式揭曉，由高雄全家海神庫薩斯（Mindaugas Kupsas）以73分大幅領先戰神林秉聖、雲豹克羅馬與威廉斯等強勁對手，首度獲得年度防守球員（DPOY）殊榮。

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立陶宛巨神兵庫薩斯本季例行賽出賽27場，平均登場33分鐘左右，繳出場均21.9分、9.9籃板，外帶1.7阻攻，本賽季為其在T1聯盟的第三個賽季，頻藉著穩定的出賽次數與防守表現，成為聯盟首位「100阻攻俱樂部」成員。

而在 2023年12月3日獵鷹踢館海神時，庫薩斯單場貢獻5次阻攻，創下加盟以來最多的紀錄表現。禁區有庫薩斯坐鎮，海港女神守護籃筐力量加成，聯盟內四支其他隊伍，面對與海神的戰役中，籃板數量幾乎都遠比對上其他隊手時還低，在在顯示巨神兵庫薩斯在禁區的團隊價值。

票選分數方面，庫薩斯獲3成2專業籃球記者第一名選票，以總分73分勝過去年得主林秉聖的56分、本季抄截王克羅馬的47分與籃板王威廉斯的33分，庫薩斯本季除阻攻王之外，再添年度防守球員獎項。

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