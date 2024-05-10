川普有望重回美國總統寶座　知名期刊：請做好貿易戰2.0開打準備

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美國知名期刊《外交政策》（Foreign Policy）指出，川普政府的貿易官員曾談到加強目前拜登（Joe Biden）政府對中國技術出口的限制，似乎熱衷與中國走向全面脫鉤，不只是「美中經濟關係去風險化」。
川普上一次擔任美國總統時，白宮使用現有貿易法規的國家安全及不公平貿易條款，但川普與那些可能再次組成其貿易顧問團的成員都很清楚，他們希望加倍實施那些貿易政策的原因為何。《外交政策》指出，他們認為提高進口關稅將降低美國巨額貿易逆差，尤其是提高來自中國等大型經濟競爭對手的進口關稅，並認為這能為美國財政部增加數十億美元的收入，而提高外國商品的價格將有助於提高美國公司在全球的競爭力。
美國徵收進口關稅或揚言徵收，可能會迫使不情願的貿易夥伴開放更多美國商品的市場。美國提高針對中國出口產品的關稅，可能會讓中國加強依賴對世界其他地區出口工業過剩產能。
曾在川普政府擔任貿易官員的沃恩（Stephen Vaughn）表示：「我不認為川普是為了關稅而提倡關稅，我認為他正研究一個問題，那就是我們如何讓其他國家為我們提供更多互惠待遇？我們如何避免增加貿易逆差？第二，我們如何阻止中國嚴重扭曲許多關鍵市場？再者，關稅可能是工具。回顧川普的第一個任期，他做了他暗示會做的事情，我認為他談論要做什麼時，人們應該認真對待。」
與川普首次登上政治舞台不同，如今他的貿易想法不再完全是異想天開。2016年，提高美國消費者稅收以限制盟友及敵人製造的商品吸引力是激進想法；放棄美國與歐洲及亞洲多年的貿易協定基礎，重新談判《北美自由貿易協定》（North American Free Trade Agreement）也同樣被認為激進。然而，自從川普在執政期間擁抱關稅及貿易戰以來，它們已成為美國政策根深蒂固的一部分，至少在拜登的領導下是如此。
美國智庫「亞洲協會政策研究所」（Asia Society Policy Institute）副所長卡特勒（Wendy Cutler）表示：「川普剛上任時看似不可能的事情現在似乎可以接受。」拜登政府維持了川普時代的許多關稅政策，並加劇了美國與中國的貿易競爭，尤其是技術的競爭。卡特勒表示：「7年後，這些東西看起來不是那麼激進，但這並不意味著它是主流或常態。」