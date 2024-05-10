桃園小二生「被逼脫光罰站」 社會局介入：當晚緊急安置保護
民進黨桃園市議員黃瓊慧9日晚間揭露一起虐童案，一名國小2年級王姓男童疑遭父親不當管教，鄰居透露經常看見男童在社區1樓罰跪、頂樓罰站，身上偶有不明瘀青，還被監視器拍到深夜全身赤裸跑下來，一臉無助地看著警衛，表示「爸爸叫我脫光衣服在門口罰站，我覺得很丟臉」；黃瓊慧接獲通報後，立刻報警並通報社會局前往介入。對此，桃園市政府社會局表示，該案在4月下旬接獲通報後，即派社工前往訪視，5月8日晚間接獲男童遭赤裸出門罰站之通報，經評估男童確實遭受不當對待，為維護男童安全，當晚並予以緊急安置保護。
記者王德蓉／綜合報導
社會局指出，該案在4月下旬接獲通報後，即派社工前往訪視，經社工多次到校以及到家訪查，家長表示係因男童不乖遭罰站、抄寫心經，經多次確認，男童身上並無傷痕，社工亦同步告誡男童父親相關法令規定，後續也數次電話聯繫家長追蹤，並與學校持續關懷男童就學及受照顧情形；後於5月8日晚間接獲男童遭赤裸出門罰站之通報，社會局局長陳寶民立即偕同社工及派出所員警到場了解，經評估男童確實遭受不當對待，為維護男童安全，當晚並予以緊急安置保護。
社會局表示，經社工檢視監視錄影畫面，男童確實赤裸獨自前往社區大廳，經初步調查，男童係遭父親脫光衣服趕出家門，考量男童遭父親不當對待且臉上有瘀青捏痕，且家中無其他保護資源，社工立即將男童予以保護安置，昨日亦完成健康檢查，尚無發展問題。後續將評估其身心受創情形連結心理諮商輔導，並就男童父親不當對待行為將裁處強制性親職教育，提升父母親職功能，至於家中尚有3名年幼子女部分，經評估尚無不當對待情事，社工亦持續訪追蹤，以維護兒少安全。
社會局呼籲，兒少不是父母的私有財，任何人不得對兒少有不當行為，若有違反者絕不寬貸。市府亦將持續與警政、衛政、教育及司法等單位合作，共同維護兒少權益與安全，民眾若發現社區內有兒少遭家庭暴力，可撥打110或113保護專線或洽詢家防中心：03-3322111轉分機183。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110