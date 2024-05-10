財報佳加運價飆漲　貨櫃航運爆量噴出！陽明與萬海飆漲停鎖死

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展望後市，萬海指出船舶運力受中東地緣政治緊張、船舶繞行導致周轉率下降及景氣回溫等各項因素影響，預期營運穩健好轉，將謹慎檢視航線布局回應客戶需求，並持續進行船舶汰舊換新提升競爭力。
而陽明同樣受到運價支撐挹注，4月營收149.44億元、年增35%，今年累計前4月合併營收來到587.46億元、年增22.4%。陽明今日將舉行董事會通過第一季營運報告，法人看好在運價回升，歐洲與北美線將有好表現，第一季毛利率有望站回25%以上，單季EPS上看3.5元
至於長榮4月營收達318.14億元、月增約6%、年增約42%，累計今年前4月份合併營收1204.52億元、年增約35%。長榮表示，4月前幾周市場運價略呈下跌，然已於月底逐步回升，整體貨量較上月增加。展望2024仍有挑戰，像是美國東岸勞資合約談判、美國總統大選與中東地緣政治與風險，以及歐洲環保法規的問題。
法人指出，5月貨量明顯回升，尤其中國大陸五一長假之後，北美線又一櫃難求，且多家海運公司都宣布調整運價，因此今日貨櫃三雄展現爆大量噴出行情，萬海與陽明早盤漲停鎖死到收盤，分別收在63.8元與60.6元，長榮也幾近漲停，收在193.5元的位置。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。