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中市議員要求比照高雄購止血帶　員警卻擔心：出勤配備夠重了

▲多位市議員在警察局長面對示範止血帶的使用方法，呼籲列為警察的標準配備。（圖／記者顏幸如攝，2024.05.10）
▲多位市議員在警察局長面對示範止血帶的使用方法，呼籲列為警察的標準配備。（圖／記者顏幸如攝，2024.05.10）

記者顏幸如／台中報導

高雄去年發生全台首例執勤員警使用醫護用止血帶，成功替遭刺同事止血救回一命，高市警局也自籌經費逐年添購止血帶，以備不時之需。多位民進黨台中市議員今天要求市警局比照辦理，列為警察的標準配備。但警察局長李文章指出，警察出勤的配備已經很重，不知有無空間增加止血帶，會列入研究。

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高雄去年12月發生員警處理糾紛時遭民眾以利刃刺傷濺血，同行員警以隨身攜帶、自己購買的止血帶協助同僚止血，成為全台首起員警使用止血帶挽救生命的案例。高市警察局則是自籌經費購置382組止血帶，供外勤單位放置於巡邏車內，讓同仁有緊急狀況自救使用，並在24梯次員警創傷急救訓練中，進行止血帶使用方法的教學。

民進黨台中市議員黃守達、謝志忠、張玉嬿、王立任今（10）日聯合質詢時，要求警察局購買止血帶配置給員警使用，議員們指出，前年台南雙警遇襲案、去年高雄警察施以受傷同仁止血帶的事例，都顯示員警執勤時若遇襲，極可能發生大量失血危及生命的風險。若員警能取得止血帶並具備使用的技能，將可以發揮及時止血、自救互救的效果。

▲民進黨台中市議員黃守達等人要求警察局購買止血帶，提供第一線自救他救的機會。（圖／台中市議員黃守達提供，2024.05.10）
▲民進黨台中市議員黃守達等人要求警察局購買止血帶，提供第一線自救他救的機會。（圖／台中市議員黃守達提供，2024.05.10）
黃守達舉例說明，體重65公斤的人約有5千CC血液，失血超過750CC就可能昏迷危及生命。而動脈出血經常呈噴射狀，30秒內就可能造成昏迷，必須即時止血才能保住性命。先進國家如美國，都將止血帶納入士兵與警察標準配備。

黃守達強調，警察是高危險工作，根據去年高雄員警止血訓練課程做過的問卷調查，16%回覆者曾遇過身邊有人血流不止，95.7%表示願意使用止血帶幫他人止血，也有76.3%回覆者認為應該將止血帶列為第一線員警的標準配備。

黃守達說明，止血帶一條逾千元，且是消耗品，一條僅能使用一次。公家採購配置才能降低基層負擔。即便難以讓每位員警隨身配備，至少配置在執勤車輛、派出所等處，提高取得的可能性。議員們並現場示範如何使用止血帶，說明止血帶的使用並不困難，但需要反覆練習。

李文章說，警察處理刑案時可能受傷，但刑警出勤配戴防彈背心、槍枝、手套、無線電已達20公斤，不知還有沒有空間帶止血帶，不過會列入研究。基層員警對止血帶的看法各異，持反對意見的警員認為，平時出勤裝備已經重達5公斤，沒體力與空間多配戴止血帶，且實際操作的困難度也高，無法像消防員般有嚴密訓練，就算有配備止血帶也不見得會用。
 

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