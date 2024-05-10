航運股、金融股成資金追捧方向　台股終場上漲148點

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權值股持續走勢分歧，台積電開盤上漲7元、來到803元，成功站上800元關卡，不過盤中遇到亂流、漲勢收斂，尾盤再度急拉來到最高點807元，可惜最後一盤爆出2886張賣單，終場收漲6元或0.75%，來到802元；昨日創下近16年新高的鴻海，今日遭到獲利了結賣壓，終場下跌1元或0.59%、收在169.5元；聯發科則是多空交戰，今日是連續第二天收在平盤價位1095元。
今日盤面重新在於航運股，可以看到今日個股成交量排行榜前四名都是航運股，而陽明跟長榮也擠掉台積電跟鴻海，成為今日成交值排行榜冠亞軍，主要是受到歐洲運假期貨再度大漲11%，再加上昨日萬海財報成績表現優異，並且對於後市表現看好，激勵航運股延續多頭態勢，類股指數大漲6.35%，創下超過19個月來新高，資金比重在盤中更是一度衝到2成以上，終場則是來到17%，因此看到資金開始聚集到航運股，萬海、陽明、台驊投控緊鎖漲停，長榮一度亮燈漲停，終場收漲逾9%，華航上漲逾7%，長榮航上漲逾4%，裕民、中航、慧洋-KY、台航上漲逾3%。
金融股也是今日多頭指標，類股指數上漲逾2.7%。主要是指標股國泰昨日公布4月稅後大賺137.4億元，累計前4月更已賺破500億元，來到509.4億元，創下歷史次高，也是目前已公布獲利的金控中，首家今年獲利已賺破500億元大關，因此激勵金融股群起上攻，國泰金上漲逾7%，股價創下近23個月新高，京城銀上漲逾6%，華南金上漲逾4%，中信金、開發金上漲逾3%，富邦金、永豐金、新光金、玉山金上漲逾2%。
不過幾家歡樂幾家愁，昨日掛牌的兩檔高股息ETF野村趨勢動能高息（00944）與群益科技高息成長（00946）也雙雙軟腳，兩檔盤中一度下跌逾1%，雖然00944尾盤挑戰翻紅，不過還是失敗收場，終場下跌0.02元或0.13%，來到14.85元；00946則是爆出9.8萬張大量，下跌0.12元或1.2%，來到9.88元，仍跌破發行價位。